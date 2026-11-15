“Desistir não é o nosso forte”: mãe leva filha no Enem e sonha com primeira universitária

A expectativa de ver a filha conquistar uma vaga na universidade marcou o segundo domingo de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para Sandra Maria dos Santos. Neste domingo, 15, ela acompanhou a jovem até o Colégio Estadual Professor Rômulo Almeida, em Salvador, e falou sobre a preparação ao longo do ano, a fé e o apoio da família durante a caminhada.

Para Sandra, a tranquilidade diante da avaliação também está relacionada à confiança em Deus e à certeza de que a filha terá o apoio familiar independentemente do resultado.

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“Eu sou uma pessoa cristã pela misericórdia de Deus, então Deus nos dá essa tranquilidade. Eu passei bastante isso para ela na primeira prova e disse que, seja o que for, a gente vai estar sempre junto com ela e que a gente não vai desistir, porque desistir não é o nosso forte”, contou.

Filha se preparou durante todo o ano

Ao relembrar a rotina da estudante, Sandra destacou a dedicação aos estudos e a conciliação entre as atividades escolares e os cursos preparatórios.

Segundo ela, a jovem manteve uma rotina intensa, com atividades pela manhã, à tarde e também à noite, como parte da preparação para o Enem.

“Disse a ela que ela estudou e se preparou: de manhã fazia curso, de noite também, e de tarde vinha para a escola. Falei: ‘Deixa Deus trabalhar. Você já trabalhou, agora deixa ele trabalhar. E seja qual for o resultado, a gente está aqui para apoiar ela’”, relatou.

Primeira universitária da família



Além da expectativa pelo resultado do Enem, Sandra compartilhou um sonho que envolve toda a família: ver a filha ingressar no ensino superior e ser a primeira pessoa da família a cursar uma faculdade.

Emocionada ao imaginar esse momento, ela destacou que a oportunidade representa também uma conquista para os pais, que não conseguiram realizar o mesmo sonho.

“É uma felicidade, porque é um sonho dos pais que um dia queriam ser, mas não deu. Vendo ela se esforçando e provando que tudo é possível, e que hoje a oportunidade é bem maior do que antigamente”, afirmou.

Sandra ainda deixou uma mensagem para a filha sobre a importância de aproveitar a oportunidade de estudar e buscar novos caminhos.

“Eu disse a ela: ‘Abraça, minha filha, porque poucos tiveram a oportunidade que você está tendo. Então abraça. É o que eu tenho de dizer’”, contou.

Para a mãe, independentemente do resultado da avaliação, o esforço da jovem já representa motivo de orgulho. Agora, a expectativa é que todo o empenho dedicado à preparação ao longo do ano abra as portas para uma nova etapa na vida da estudante.