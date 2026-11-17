Cinco estudantes da rede pública municipal de Camaçari e um professor embarcam nesta quinta-feira, 19, para Lisboa, em Portugal, onde participarão de uma experiência de imersão histórica, cultural e educativa até o dia 30 de novembro. A viagem integra a terceira etapa do projeto de arte-educação Era Uma Vez… Brasil, que promove o contato de jovens com espaços históricos e diferentes realidades culturais.

Durante a estadia, os estudantes visitarão museus, monumentos históricos e escolas portuguesas, onde terão contato com adolescentes de outra realidade cultural e poderão compartilhar experiências. A proposta é aproximar os conteúdos trabalhados em sala de aula de espaços importantes para a compreensão da história brasileira.

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A iniciativa é realizada pela Origem Produções, em parceria com a Secretaria de Educação de Camaçari (Seduc). Desde março, os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental participam de atividades com o tema “Quem conta a nossa história? A participação indígena e afro-brasileira na formação do Brasil”, que busca ampliar o olhar sobre a contribuição desses povos para a construção da identidade nacional.

A seleção dos participantes ocorreu ao longo de um percurso que incluiu a produção de histórias em quadrinhos (HQs), oficinas no Campus de Arte-Educação e a realização de curtas-metragens sobre ancestralidade, identidade e resistência.

Foram selecionados Reynan da Silva Gomes Santana, do Centro Educacional Maria Quitéria; Elloa Almeida da Silva e Sophia Anjos Nascimento, do Centro Educacional Darcy Ribeiro; Emilly Santana da Silva, da Escola Municipal Cosme de Farias; e Elisa Raiane Martins Batista, da Escola Municipal Professora Laurita Souza Ribeiro. O grupo será acompanhado pelo professor Jorge Roberto Chastinet de Souza, do Centro Educacional Reitor Edgard Santos.

Aos 15 anos, Reynan, morador do bairro da Piaçaveira, vê a viagem como uma oportunidade de ampliar seus horizontes. “Essa viagem vai mudar minhas percepções. Pensamos que o mundo se resume ao que acontece na escola, no bairro, na cidade ou no estado, mas ele é muito maior e precisa ser explorado. Sei da importância dos estudos e da transformação que eles podem proporcionar. Jamais imaginei viver uma oportunidade como essa”, conta.

Já Elloa Almeida da Silva, de 13 anos, moradora de Barra do Jacuípe, destaca a responsabilidade de representar os demais estudantes do município. “Estou muito feliz por ter sido selecionada. Sei que vou me empenhar para representar cada estudante que também desejou estar nessa viagem. Quero aproveitar bastante, conhecer outras culturas e viver essa experiência na prática, aprendendo com cada momento”, afirma.

Para a mãe da estudante, Aline Santos, a oportunidade também representa uma conquista para a família. “É muito importante perceber esse cuidado da secretaria, que conversa com as famílias, orienta e acompanha cada etapa. Tenho um orgulho imenso de ver minha filha alçando novos voos. Ela será a primeira pessoa da nossa família a viajar para fora do país. É uma oportunidade que vai marcar a vida dela e de todos nós”, relata.

A preparação para a viagem incluiu um encontro realizado em 3 de novembro, na Cidade do Saber, com a participação dos estudantes, familiares, representantes da Seduc e integrantes do projeto. Segundo a coordenadora dos Anos Finais da secretaria, Lecilda Araújo, a reunião serviu para esclarecer dúvidas e apresentar a programação às famílias.

“Esse momento de alinhamento foi essencial para aproximar as famílias, esclarecer dúvidas e apresentar os detalhes da programação. Estamos trabalhando para que os estudantes vivam essa experiência com segurança, acolhimento e todo o suporte necessário”, pontua.

O professor Jorge Roberto Chastinet de Souza ressalta que a visita aos espaços históricos permitirá aprofundar discussões iniciadas em sala de aula, especialmente sobre colonização e escravidão.

“Essa experiência permite que estudantes e professores tenham contato direto com espaços que guardam parte do nosso processo histórico. Embora a distância dificulte vivências como essa de maneira frequente e abrangente, estar nesses lugares possibilita refletir sobre os interesses econômicos e culturais envolvidos no processo de colonização e sobre os impactos da escravidão na formação do Brasil. É uma oportunidade de aproximar o conhecimento construído em sala de aula da realidade histórica”, avalia.

Projeto

Criado em 2016, o Era Uma Vez… Brasil já alcançou mais de 28 mil estudantes e mil professores em 35 municípios de seis estados brasileiros. Em 2026, a iniciativa reúne nove municípios de três estados: Bahia, Pernambuco e São Paulo.

Além de Camaçari, na Bahia, participam Salvador, Mata de São João e Jacobina. Em Pernambuco, estão Recife e Belo Jardim, enquanto São Paulo conta com Ribeirão Preto, Serrana e Brodowski.

Ao todo, mais de 80 estudantes e professores de escolas públicas brasileiras participam da viagem a Lisboa. Em Camaçari, o projeto tem patrocínio das empresas Tronox e Copenor e apoio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).