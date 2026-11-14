A valorização da literatura negra e indígena, o resgate das narrativas dos mais velhos da comunidade e a etnomatemática estão entre os elementos de um projeto pedagógico que será apresentado na Mostra Pedagógica de Boas Práticas de Alfabetização e Letramento, promovida pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, durante o Encontro de Educação 26.2, em Salvador.

A iniciativa, desenvolvida em Alagoinhas, no interior da Bahia, é um exemplo de como a leitura pode ultrapassar os limites da sala de aula e dialogar com a identidade cultural e os saberes de uma comunidade.

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Com o tema “Clube de Leitura: literatura, moeda social e ancestralidade", o projeto foi idealizado em 2022 pela professora Adriane Carneiro de Almeida, da Escola Municipal São Geraldo, impactando diretamente cerca de 100 estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental e suas famílias, em uma comunidade periurbana do bairro Mangalô.

A experiência, conforme explica a secretária municipal de Educação, Rita Bastos, utiliza a moeda social “Mangalô”, criada pela professora e inspirada na economia popular e solidária e na história agrícola do bairro, como estratégia para estimular o interesse pela leitura e integrar áreas do conhecimento.

“As crianças lêem as obras, participam de rodas de conversa, levam a Maleta Viajante para casa, declamam poemas e resenham histórias. A cada atividade concluída com responsabilidade intelectual, conquistam suas moedas, exercitam cálculos de troca e planejam compras na ‘Barraca da Pró’, que simula uma feira livre”, destacou Rita.

“Os resultados justificam plenamente nossa escolha: crianças que antes não tinham o hábito de se aproximar dos livros passaram a ter orgulho de ler obras completas. Vimos avanços expressivos na oralidade e na autoconfiança de estudantes que não possuíam fluência inicial, além do fortalecimento da identidade negra e do pertencimento ao território”, acrescentou.

O projeto recebeu premiação por Honra ao Mérito na Feira de Matemática (FEMÁTICA) da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), em 2025, e passou a inspirar outras unidades da rede municipal por meio do espaço formativo “Fiz e Recomendo”.

Para a secretária Rita Bastos, apresentar a experiência no Encontro de Educação 26.2 também será uma oportunidade de compartilhar os desafios e as soluções construídas pelos educadores da rede municipal, além de conhecer iniciativas desenvolvidas em outros territórios.

“Quando levamos uma prática que nasceu no chão da Escola Municipal São Geraldo para a Mostra de Boas Práticas no Encontro de Educação 26.2, queremos mostrar que o letramento ganha força real quando escuta e respeita as raízes da comunidade. Ao mesmo tempo, estamos ansiosos para ouvir e aprender com os outros municípios. Essa troca nos abastece com novas ideias, nos ajuda a aprimorar nossas próprias políticas públicas e reafirma o compromisso coletivo de que nenhuma criança da Bahia fique para trás no seu direito fundamental de aprender a ler o mundo”, afirmou.

Leitura para além da sala de aula

Outra experiência que também vai compor a Mostra de Boas Práticas é o projeto “A escola vai à praça”, desenvolvido pela Escola Municipal Francisco Xavier Ribeiro, em Catu, a cerca de 97 km de Feira de Santana. A iniciativa aposta na ocupação dos espaços públicos como estratégia para incentivar a leitura e desenvolver a expressão oral dos estudantes.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Rosângela Maria Sales Mota, a atividade contribuiu para ampliar o interesse dos alunos pelos livros e fortalecer a interação com a comunidade. Para ela, o compartilhamento dessas experiências pode inspirar outras redes de ensino e estimular a construção de novas práticas a partir das particularidades de cada território.

“Compartilhar uma experiência significa criar condições para que aquilo que foi realizado em um contexto possa provocar possibilidades, criar novos repertórios e inspirar em outros contextos. É importante para que os municípios conheçam as realidades dos outros e os resultados alcançados, a fim de motivá-los e aprender coletivamente”, destacou.

Mostra valoriza práticas pedagógicas dos municípios

A Mostra de Boas Práticas de Alfabetização e Letramento, promovida pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, será realizada no dia 10 de dezembro, como parte da programação do Encontro de Educação 26.2, em Salvador.

Com o tema “Alfabetização em diálogo: diversos saberes para transformar a educação”, a iniciativa reunirá experiências de Alagoinhas e Catu, além de outras práticas desenvolvidas pelas redes municipais parceiras ao longo de 2026.

A proposta é valorizar o trabalho de educadores e gestores, promover o compartilhamento de estratégias pedagógicas e estimular reflexões sobre os desafios da alfabetização nas escolas públicas. As experiências incluem ações dos anos iniciais do Ensino Fundamental, da Educação de Jovens e Adultos (EJA), de escolas do campo e de comunidades quilombolas.

De acordo com Márcia Firmino, coordenadora pedagógica do Programa A TARDE Educação, o encontro dá continuidade às discussões realizadas ao longo de 2026. A primeira edição do ano, o Encontro 26.1, teve como tema “Alfabetização em Debate: desafios atuais e responsabilidade coletiva”.

“As experiências apresentadas evidenciarão como os conhecimentos e as práticas trabalhados nas formações continuadas, realizadas pelo A TARDE Educação, foram incorporados ao cotidiano escolar, valorizando as iniciativas dos educadores e as estratégias desenvolvidas para fortalecer a alfabetização e o letramento. Além disso, será uma oportunidade de compartilhar boas práticas e reconhecer o trabalho realizado pelas redes municipais de ensino”, explicou.

Além da exposição das iniciativas, a programação contará com rodas de conversa entre secretários municipais de Educação, educadores, articuladores e gestores das unidades de ensino.

Para Márcia Firmino, a expectativa é que o encontro contribua para disseminar experiências e incentivar a continuidade das iniciativas.

“Esperamos que o encontro inspire os profissionais da educação, estimule a troca de conhecimentos e fortaleça práticas pedagógicas que envolvam alfabetização, leitura, educomunicação, tecnologia e diversidade. Como legado, desejamos deixar um registro dessas iniciativas, incentivar a continuidade e a disseminação das boas práticas e reforçar a importância do trabalho coletivo na transformação da educação”, concluiu.

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