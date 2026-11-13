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ANO LETIVO 2027

Renovação de matrícula da rede estadual da Bahia começa na segunda-feira (16/11)

Estudantes têm até 27 de novembro para garantir a vaga em 2027

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
Prazo para renovação de matrícula da rede estadual de ensino da Bahia para o ano letivo de 2027 começa nesta segunda-feira (16)
Prazo para renovação de matrícula da rede estadual de ensino da Bahia para o ano letivo de 2027 começa nesta segunda-feira (16) - Foto: Foto ilustrativa: Douglas Amaral

A renovação de matrícula para o ano letivo de 2027 na rede estadual de ensino da Bahia começa na próxima segunda-feira, 16, e segue até 27 de novembro. O procedimento é destinado aos estudantes regularmente matriculados na rede em 2026 e, neste ano, terá como novidade a possibilidade de realizar a renovação pela internet, por meio do portal ba.gov.br.

Estudantes com 16 anos ou mais poderão realizar o procedimento diretamente pela plataforma, de forma preferencial. Caso não consigam concluir a solicitação on-line, os estudantes deverão procurar a secretaria da escola onde estão matriculados para garantir a continuidade do vínculo com a unidade.

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Para os alunos menores de 16 anos, a renovação deverá ser feita pelos pais ou responsáveis, diretamente na secretaria da unidade escolar em que o estudante está matriculado.

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) orienta que as escolas acompanhem o processo durante todo o período, prestem esclarecimentos aos estudantes e familiares e assegurem o atendimento necessário para a conclusão da renovação.

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Bahia Educação SEC

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