Professores e gestores dos anos finais da rede municipal de ensino de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), participaram de uma formação promovida pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, nesta terça-feira, 17.

Durante a atividade, os educadores tiveram a oportunidade de compartilhar experiências, discutir desafios do cotidiano escolar e refletir sobre maneiras de incorporar novas abordagens ao processo de ensino e aprendizagem.

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Para Luciana Vieira, professora de Língua Inglesa e da área de Linguagens na Escola Idérico Pinheiro, estimular a visão crítica dos alunos é uma das principais demandas da educação atual.

“Um dos pontos mais importantes discutidos até o momento aqui na formação foi o incentivo à visão crítica dos alunos. Sabemos que as redes sociais estão aí de livre acesso e os alunos conseguem interagir, criar materiais, publicações e, muitas vezes, não têm consciência de como esses materiais circulam nas redes e podem, de alguma forma, até prejudicá-los”, destacou.

A professora também chamou atenção para os riscos relacionados à disseminação de notícias falsas e aos impactos do uso das redes sociais no comportamento e na saúde psicológica dos estudantes. Segundo ela, é necessário incentivar a produção de conteúdos significativos e o uso responsável desses espaços digitais.

A proposta de atualização das práticas pedagógicas também foi destacada por João Guedes, professor de Artes do Colégio Georgina. Para ele, encontros formativos contribuem para que os profissionais acompanhem as transformações tecnológicas e encontrem novas possibilidades de atuação em sala de aula.

“É muito interessante ter esse incentivo através da qualificação dos assuntos do cotidiano de sala de aula e que a gente possa ter muitos desses encontros para poder trocar conhecimentos. Minha palavra-chave foi até ressignificar, aproveitando também para dar um novo significado à educação”, afirmou.

A articuladora de Simões Filho, Jadiara Bitencourt, ressaltou que os momentos de formação favorecem a troca de experiências e a revisão das metodologias utilizadas pelos professores.

“Esse momento que eles têm de partilha, de questionamento, de autocrítica, de autoavaliação, tudo isso é essencial. E o Programa A TARDE Educação fornece, essa parceria viabilizou exatamente isso: eles reveem as práticas e habilidades aplicadas em sala de aula e se reinventam”, avaliou.

Já a secretária municipal de Educação de Simões Filho, Heliene Mota, relacionou o investimento na formação continuada dos professores aos resultados da aprendizagem dos estudantes, especialmente na proficiência em leitura.

“É muito importante investir na formação, porque quando você investe na formação do professor, com novas metodologias, novas tecnologias, esse conhecimento vai reverberar lá na sala de aula. Então é o nosso aluno que ganha, porque o aluno vai ter um conhecimento de acordo com as metodologias e as tecnologias mais atuais”, afirmou.

A formação foi conduzida pela equipe do A TARDE Educação, representada por Letícia Menezes, pedagoga e doutoranda em Educação, e Quecia Nascimento, doutora em Educação.

