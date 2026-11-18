A Prefeitura de Lauro de Freitas lançou o projeto Mandando a Letra, um concurso de redação voltado aos estudantes do 5º e 9º anos da Rede Pública Municipal de Ensino. A iniciativa busca incentivar a participação dos alunos no planejamento da cidade, permitindo que apresentem ideias, opiniões e sugestões para o futuro do município.

O projeto faz parte do processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), documento que estabelece diretrizes para o crescimento e a organização territorial da cidade.



A ação é desenvolvida pela Casa Civil e pela Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano Sustentável e Ordenamento de Uso do Solo (SEDUR), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e apoio técnico da URBE Planejamento.





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Foto: Guilherme Góes

A proposta também pretende estimular o pensamento crítico, o exercício da cidadania e a participação dos jovens nas decisões que afetam os bairros onde vivem. Para participar, os estudantes poderão escolher um entre três temas: “A cidade que eu quero”, “Um olhar sobre Lauro” e “O que é ser lauro-freitense”.

As redações serão individuais e produzidas em sala de aula, com acompanhamento dos professores. O período de realização está previsto para 16 de novembro a 10 de dezembro de 2026.

Critérios

A participação é gratuita e destinada aos estudantes regularmente matriculados na rede municipal de ensino. Cada participante deverá elaborar uma redação autoral, manuscrita, com 25 a 35 linhas, informando o tema escolhido, a escola, a turma e o bairro onde reside.

As inscrições serão realizadas na própria unidade escolar, mediante preenchimento de ficha e apresentação de autorização do responsável legal. O regulamento também prevê recursos de acessibilidade e adaptações para garantir a participação dos estudantes com deficiência.



Foto: Guilherme Góes



Todas as redações recebidas, independentemente da classificação no concurso, serão encaminhadas à empresa responsável pelo assessoramento técnico da revisão do PDDU. As contribuições consideradas pertinentes poderão subsidiar o diagnóstico e a elaboração de propostas para o planejamento urbano, permitindo que as percepções dos estudantes sejam incorporadas à construção de uma cidade mais organizada, inclusiva e sustentável.

Premiação

Serão premiados os cinco primeiros colocados de cada categoria. O vencedor do primeiro lugar receberá um notebook; o segundo colocado, uma bicicleta; e os estudantes classificados entre o terceiro e o quinto lugares receberão um aparelho celular cada.





A divulgação dos resultados está prevista para fevereiro de 2027. A entrega dos prêmios deverá ocorrer durante uma atividade pública vinculada ao processo de revisão do PDDU, em data ainda a ser confirmada.