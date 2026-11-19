O livro “Escrevendo com a Boca!”, produzido por estudantes da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI) da Escola João Gonçalves, localizada na comunidade do Capoeiruçu, em Cachoeira, no Recôncavo da Bahia, já está disponível para leitura na versão digital.

Orientada pelo professor e historiador Álisson Nogueira, a iniciativa reúne relatos de pessoas que enfrentaram o trabalho precoce na roça, nas casas de farinha, no corte de lenha e na produção de carvão, mas nunca abandonaram o sonho de aprender a ler. As páginas também dão voz a mulheres e homens que superaram situações de violência, escassez e silenciamento para criar seus filhos com dignidade, além de celebrar a fé, o trabalho, os recomeços e a liberdade de quem, aos 16 ou aos 70 anos, ocupa os bancos escolares em busca do direito à educação.

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O livro também resgata a trajetória de educadoras e gestoras que construíram suas histórias na comunidade, destacando o papel da escola na formação de gerações e na preservação da memória local.

Segundo o professor Álisson Nogueira, além de registrar essas experiências, o projeto também poderá contribuir para o processo de aprendizagem dos estudantes. A versão digital da obra foi lançada durante a Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica) 2026. A previsão é que a edição impressa seja disponibilizada em 2027.

“Entendemos que ensinar história sem ouvir sua população é ignorar a própria fonte, com base nos registros orais de rodas de conversas, suas histórias de vida tomaram forma em letras e palavras aqui registradas. Pessoas que tiveram o direito à escolarização interrompido por desigualdades estruturais e carregam narrativas riquíssimas de resistência, trabalho, fé, criação de filhos, luto e reinvenção, mas raramente tiveram espaço institucional para que essas narrativas fossem reconhecidas como conhecimento válido”, destacou o professor.

Um dos participantes do projeto, José dos Reis Santos, de 72 anos, ressalta a contribuição da experiência para a autoestima dos autores e o fortalecimento dos vínculos entre os colegas. “Foi muito motivacional, pois nossas histórias são fontes de inspiração uns aos outros”.

Além de preservar as memórias dos participantes, Escrevendo com a Boca! poderá ser utilizado como material paradidático pelos estudantes da EJAI da rede municipal, ampliando o contato com histórias e vivências da própria comunidade.