Marcada em esculturas, relevos e composições de cores intensas, a trajetória de mais de cinco décadas de Mestre Dicinho ganha destaque na exposição Corpo, Cor e Vertigem, que será aberta na próxima terça-feira, 24, às 19h, na Paulo Darzé Galeria, no Corredor da Vitória.

Com curadoria de Thaís Darzé e Ayrson Heráclito, a mostra reúne trabalhos de diferentes períodos da carreira do artista baiano, incluindo obras inéditas produzidas em 2026, e permanece em cartaz até 19 de dezembro.

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Nascido em Jequié, em 1945, Adilson Costa Carvalho, conhecido como Mestre Dicinho, construiu uma trajetória marcada pela experimentação artística e pela participação em movimentos culturais que transformaram a produção brasileira a partir da década de 1960.

Ligado à contracultura e ao Tropicalismo, transitou entre pintura, escultura, cenografia, figurino e performance, estabelecendo parcerias com nomes como Lina Bo Bardi, Waly Salomão, Rogério Duarte e José Celso Martinez Corrêa.

A proposta da exposição começou a ser desenvolvida em novembro de 2025, quando Dicinho participou da coletiva Floresta de Infinitos, realizada na Casa das Histórias de Salvador, também com curadoria de Thaís Darzé.

A aproximação com o artista deu início a um processo de acompanhamento de sua produção, que resultou na construção da individual ao lado de Ayrson Heráclito.

“Não se tratava apenas de reunir obras representativas de diferentes momentos de sua carreira, mas de construir uma exposição capaz de revelar a vitalidade de uma produção que permanece em pleno desenvolvimento”, explica Thaís.

Segundo a curadora, a intenção é ampliar o conhecimento sobre a obra de Dicinho, cuja contribuição para a arte brasileira ainda não recebeu reconhecimento proporcional à sua importância histórica. Por isso, a exposição não segue uma organização cronológica, mas propõe um percurso que evidencia as diferentes linguagens exploradas pelo artista.

“Queríamos apresentar essa multiplicidade, evitando que sua produção fosse reduzida à sua participação histórica no Tropicalismo. Dicinho possui uma linguagem artística própria, desenvolvida ao longo de décadas de investigação”, destaca.

Entre pintura e escultura

Um dos principais elementos da produção de Mestre Dicinho é a criação da massa Copageti, material desenvolvido pelo próprio artista a partir de experimentações com polpa de papel, gesso e cola.

Utilizada na construção de esculturas e relevos, a técnica permite a elaboração de superfícies tridimensionais que recebem posteriormente intervenções pictóricas, dando origem às chamadas “escultopinturas”.

A relação com a modelagem começou ainda na infância, quando Dicinho observava o trabalho do pai, que era padeiro, e utilizava farinha de trigo, água e sal para criar figuras de animais. Décadas depois, essa experiência se desdobrou em uma técnica autoral.

Na exposição, a Copageti aparece em esculturas tridimensionais, relevos figurativos e composições abstratas. “Mais do que uma solução técnica, ela constitui um elemento fundamental de sua linguagem artística. O interessante é perceber como um mesmo procedimento material pode produzir resultados tão distintos”, afirma Thaís.

O título Corpo, Cor e Vertigem parte justamente dessas características. Enquanto o corpo se manifesta na materialidade e nos volumes das obras, a cor participa da construção das formas e dos ritmos visuais. Já a vertigem surge da sobreposição de padrões, detalhes e estímulos que convidam o público a observar cada trabalho por diferentes perspectivas.

Para a curadora, essa combinação desafia os limites tradicionais entre as linguagens artísticas. “É uma produção que nos convida a abandonar uma percepção estática. Como observa Ayrson Heráclito no texto curatorial, ‘Dicinho pinta esculpindo e esculpe pintando’”, comenta.

Reconhecimento e legado

A trajetória de Mestre Dicinho também está relacionada à formação do chamado Grupo de Jequié, coletivo de artistas e intelectuais que participou da efervescência cultural brasileira nas décadas de 1960 e 1970.

Nesse período, o artista colaborou com diferentes iniciativas ligadas à contracultura, incluindo a criação da capa psicodélica do álbum Gal Costa (1969), uma das imagens emblemáticas do Tropicalismo.

Nos últimos anos, sua obra voltou a ganhar espaço em instituições e exposições de destaque. Entre elas estão a III Bienal da Bahia, em 2014, e Histórias Afro-Atlânticas, realizada no Museu de Arte de São Paulo (MASP), em 2018.

Para Thaís, esse movimento de redescoberta também provoca questionamentos sobre os critérios utilizados para reconhecer e legitimar artistas ao longo da história.

“Sua trajetória nos mostra que a história da arte não se constrói apenas a partir daquilo que as instituições e o mercado conseguem reconhecer em determinado momento”, avalia.

A curadora defende que a valorização da obra de Dicinho ultrapasse o interesse comercial e contribua para a ampliação de pesquisas, estudos e oportunidades de circulação de sua produção.

“Dicinho não é apenas um personagem importante da contracultura brasileira. Ele é um artista contemporâneo, que continua criando, experimentando e elaborando novas possibilidades para sua linguagem”, ressalta Thaís.

Mestre Dicinho: ‘Corpo, Cor e Vertigem’

Abertura: terça-feira (24), 19h

terça-feira (24), 19h Onde: Paulo Darzé Galeria (Rua Chrysippo de Aguiar, 8, Corredor da Vitória)

Paulo Darzé Galeria (Rua Chrysippo de Aguiar, 8, Corredor da Vitória) Visitação: de segunda a sexta-feira, das 9 às 19h, e aos sábados, das 9 às 13h

de segunda a sexta-feira, das 9 às 19h, e aos sábados, das 9 às 13h Até 19 de dezembro

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.