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O secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, saiu em defesa da presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, neste sábado, 21, após ela tornar públicos ataques racistas que recebeu nas redes sociais.

Em discurso na cerimônia de inauguração da sede física do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Salvador, Bruno afirmou que a presença de pessoas negras e LGBTQIA+ em espaços de poder ainda incomoda e elogiou o trabalho de Tarciana à frente da instituição financeira.

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Ninguém joga pedra em árvore que não dá frutos. Não por acaso, as três pessoas que se pronunciaram aqui hoje são LGBT. Isso significa que nós alcançamos lugares de poder que muitas vezes se pensou que não eram para gente. E muitas vezes, para nos atacar sobre o nosso trabalho, não falam sobre ele, e sim sobre orientação sexual ou cor da pele Bruno Monteiro - Secretário de Cultura da Bahia

A nova sede do CCBB foi inaugurada por Tarciana no histórico Palácio da Aclamação, no Campo Grande. A unidade é a primeira do Nordeste e a quinta do país.

A cerimônia também contou com a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes, do cantor Gilberto Gil e de outras autoridades e artistas.

Inauguração da sede física do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) - Foto: Ana Albuquerque / Ag. A TARDE

Ataques racistas

Na sexta-feira, 20, Dia da Consciência Negra, Tarciana publicou um vídeo nas redes sociais em que relatou os ataques racistas que vem sofrendo.

Racismo é crime, não mimimi”, disse.

No vídeo, ela optou por não ocultar os rostos e os nomes dos usuários responsáveis pelos comentários ofensivos.

“Os algozes não têm cerimônia. Mostram suas caras porque acreditam na impunidade”, disse.

Tarciana também afirmou que os ataques nas redes sociais são recorrentes e que a acompanham ao longo de sua trajetória pública e profissional.