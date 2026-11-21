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Salvador passou a contar oficialmente com uma unidade do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). A primeira sede do equipamento no Nordeste e a quinta do país foi inaugurada neste sábado, 21, no histórico Palácio da Aclamação, no Campo Grande, com a abertura da exposição “Nação Ilê”, dedicada à trajetória do bloco afro Ilê Aiyê.

A solenidade contou com a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes, e da presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, além de autoridades e representantes da cultura baiana.

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Durante o evento, Margareth destacou o simbolismo da chegada do equipamento à capital baiana, reconhecida pela força da cultura negra.

Para a ministra, a abertura de novos espaços culturais contribui para ampliar o acesso da população à arte e fortalecer o trabalho dos artistas.

“Não poderia haver cenário mais simbólico para celebrar esse momento de Salvador, essa cidade negra, cuja cultura é uma das maiores expressões da identidade. Salvador já tem importantes equipamentos culturais, mas queremos cada vez mais porque precisa de mais. Cada novo espaço amplia o acesso e fortalece o artista”, afirmou.

Margareth também ressaltou o potencial do CCBB para movimentar a economia e ampliar a oferta cultural da cidade.

“Todos os centros são reconhecidos pela qualidade, pela diversidade e democratização do acesso, com preços acessíveis. O equipamento cultural é importante movimenta a cidade e gera emprego e renda”, disse a ministra.

Foto: Ana Albuquerque / Ag. A TARDE

Exposição celebra o Ilê Aiyê

A inauguração foi marcada pela abertura da exposição “Nação Ilê”, que reúne obras de mais de 30 artistas e apresenta a história e a influência do Ilê Aiyê, primeiro bloco afro do Brasil, criado em Salvador em 1974.

Salvador ganha unidade do CCBB - Foto: Ana Albuquerque / Ag. A TARDE

Em discurso na cerimônia de inauguração, Tarciana Medeiros destacou a dimensão cultural e histórica do bloco, ressaltando as conexões entre a produção artística de Salvador e países do continente africano.

“O Ilê é muito mais do que um bloco, é uma nação. A exposição reúne mais de 30 artistas, que ligam Salvador a Benin, a Angola e ao continente africano. Mostra que essa história atravessa o oceano. Estamos colocando a cultura negra para ocupar o palácio”, afirmou a presidente do Banco do Brasil.

Com a instalação no Palácio da Aclamação, o CCBB passa a integrar o circuito cultural de Salvador.