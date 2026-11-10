E Margareth Menezes vai cantar 'Faraó' em Brasília ou vai dançar?

Jerônimo já deu o sinal, só vai cuidar de arrumar o secretariado para o segundo governo depois do dia 15, ou seja a partir da semana que vem. E, com isso, ele ganha tempo para ajustar até onde puder o pessoal de Lula lá com o dele cá.

E a pergunta que pauta a mídia nacional: Margareth Menezes fica na Cultura ou não? Já fizeram intensos movimentos para ela sair e para ficar, mas um petista chama a atenção para o fato: “Ela é amiga pessoal de Janja, a primeira dama”.

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Na rede de apostas entre petistas baianos, a percepção é de que ela fica, até porque, dizem eles, é óbvio que o Lula 4, a forma como eles definem o quarto mandato de Lula, vai ter um foco bem nítido para o Nordeste.

Rui Costa – E é justo por isso que Rui Costa entra na fita. Olhando a grande maioria da mídia sul-sudestina, o que inclui grandes veículos e sites, o nome de Rui Costa sequer aparece. É um indicativo de que se deve olhar com cuidado o que eles publicam, inclusive sobre Margareth Menezes.

O próprio Lula já disse, e o deputado Robinson Almeida (PT) atesta, a expectativa geral por cá é que no Lula 4 o Nordeste terá uma atenção nunca registrada antes nos três mandatos. E os principais estados em foco são Piauí, Bahia, Ceará e Pernambuco.

Entre os baianos, Jaques Wagner já disse que não quer saber de ministério. E, ademais, Rui Costa na Casa Civil teve um desempenho que agradou ao próprio Lula. Então, quem cravar o nome de Rui já acertou.

Wilson Cardoso quer prefeitos brigando pela redução no INSS

Wilson Cardoso, prefeito de Andaraí e presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), reúne, hoje, a diretoria com uma série de pautas em favor das prefeituras, a principal delas a redução da alíquota do INSS:

– Nós, os prefeitos, temos que fazer muito barulho, senão as finanças municipais vão estar inviabilizadas, com atraso de pagamentos a fornecedores e por aí.

Ele lembra que a alíquota é de 20%, caiu para 12% em 2015, este ano está em 16%, e ano que vem voltará aos 20%. Os prefeitos dependem de projeto que tramita no Senado, hoje na CCJ, presidida pelo baiano Otto Alencar (PSD), propondo os ajustes pretendidos.

Outro ponto importante é o aumento de 1% no Fundo de Participação dos Municípios (FPM), hoje 25,5% da arrecadação de IR e IPI.

Jerônimo em Ibititá, recorde

O governador Jerônimo Rodrigues completou, domingo, em Ibititá, região de Irecê, 400 municípios visitados na Bahia e promete chegar aos 417 antes do fim do primeiro mandato:

– O povo tem o direito de conhecer o seu líder.

Lá é a terra do deputado Cafu Barreto, que se elegeu em 2022 pelo PSD, mudou para o UB, apoiou ACM Neto e perdeu. O prefeito Afonso Mendonça (MDB), adversário, ri dele.

Avante discute formas para garantir sobrevivência

Uma legenda, para sobreviver com direito a Fundo Partidário e tempo de rádio e TV, tem que eleger, no mínimo, 13 deputados federais em nove estados.

Na Bahia, o Avante, pilotado pelo ex-deputado Ronaldo Carletto, até se deu bem. Elegeu três federais (Sargento Isidório, Neto Carletto e Elmo Vaz), além de cinco estaduais. Mas, no geral, só fez cinco federais e 17 estaduais.

É por isso que Carletto está buscando formas de sobrevivência entre duas possibilidades, formar uma federação, o que inclui o PDT, outro que se deu mal, ou então mudar para o Podemos. A questão: e Sargento Isidório que sempre foi Avante, vai? Ele diz que está avaliando as possibilidades. Ou seja, é possível.

REGISTROS

Questão de Justiça 1

Lembra o caso das professoras Alexsandra Oliveira Suzart, de 45 anos, e Maria Helena do Nascimento Bastos, de 41, e da estudante Mariana Bastos da Silva, de 20 anos? Elas foram passear na praia em Ilhéus e dia seguinte estavam mortas, caso de intensa repercussão.

Questão de Justiça 2

Pois uma decisão da Justiça de Ilhéus reviveu o caso causando rebuliço. O acusado dos crimes, Thierry Lima da Silva, foi absolvido. A juíza Emanuele Vita, da 1ª Vara Criminal, achou que as provas não eram suficientes para comprovar ser ele o autor, embora tenha confessado.

Leilão solidário

O restaurante da Escola Senac Casa do Comércio recebe, hoje pela manhã, a 13ª edição do Natal Solidário, que tem também o Leilão Solidário. Os convidados podem arrematar doações feitas por artistas e empresários e todo o dinheiro irá para instituições beneficentes.

Seminário Uneb

Começa, hoje (9h), e vai até quinta, no auditório Jorge Calmon, o XXVIII Seminário Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão. A realização é do Colegiado de Direito da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), junto à Procuradoria Especial da Mulher da Alba.