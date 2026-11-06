Deputados estaduais vão abrir 2027 com as emendas mais gordinhas

A deputada Ivana Bastos (PSD) vai fechar 2026 pronta para receber 2027 com um feliz ano novo de verdade. O valor das emendas impositivas, as que o governo é obrigado a fazer, dos deputados deverá saltar de 1% da Receita Corrente Líquida para 1,2%.

Ou seja, ela já foi a número 1 da eleição este ano, com mais de 203 mil votos, é candidata a novo mandato na presidência da Casa e pavimenta o livre trânsito com benesses para os colegas, inclusos chegantes.

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Ano passado, os deputados apresentaram emendas que totalizaram R$ 650,47 milhões, em torno de R$ 10,2 milhões para cada. A expectativa é que, com o aumento, eles cheguem a R$ 13 milhões no ano que vem.

TUDO ACERTADO – Alguns deputados até postularam mais dinheiro, como 1,5% da RCL, mas o próprio Jerônimo barrou. Ele, que participou do acordo para o reajuste, disse que isso pode até ser, mas mais adiante, agora não.

A proposta em andamento foi carimbada em reunião quarta e estão mantidas regras atuais, como a obrigação da aplicação dos recursos em saúde e educação.

Alguns criticam que o papel de deputado é legislar e não determinar obras, mas deputados acham que têm o direito, sim, de estabelecer algumas prioridades, o que, aliás, é um alento para os que estão na oposição.

Por sinal, alguns oposicionistas queixaram-se que o governo ainda não pagou parte das emendas deste ano. Ivana se comprometeu a negociar pessoalmente com Jerônimo.

Enfim, 2027 será mais feliz.

Mundo festeja a derrota de Trump, mais no Irã e em Cuba

O jornalista Walter Xéu, que como site Pátria Latina tem convivência próxima com países como Cuba, Síria, Venezuela e Irã, diz que neste a derrota de Trump repercute muito mais:

– Trump espalhou terror. Como Irã, pensou que era uma Venezuela, e se deu mal. O Irã mantém a resistência e se ele continuar os ataques, o que já é ruim pode ficar pior.

E ressalva que o Irã virou questão mundialmente visível, mas Cuba, que não tem tanta visibilidade, vive dias de angústia: “Os EUA estão apreendendo até navios levando donativos. Quer asfixiar os cubanos pelo estômago”.

Mas ressalta que Trump está cada vez mais só. Além da derrota, perde aliados como Santiago Peña, presidente do Paraguai, que renunciou.

“Só ficou com Millei, o argentino. No resto, é festa por se ver uma luz no fim do túnel contra o terror”.

Tiago quer olho vivo nas traves

O deputado Tiago Correia (PSDB) apresentou projeto na Alba que estabelece regras para a instalação de traves em campos esportivos de escolas, clubes e parques.

Diz ele que o fato não causa alarido, mas é problema:

– Os acidentes envolvendo traves de gols são muito mais comuns do que se imagina, causando lesões e até mortes. O que nós queremos é estabelecer exigências mínimas de segurança.

Novembro Azul celebrado na Alba com George Deprá

Visto à noite, o prédio principal da Assembleia Legislativa da Bahia está todo iluminado de azul. O efeito foi montado para marcar o Novembro Azul, mês que destaca a prevenção ao câncer de próstata, tradicionalmente muito lembrado na Casa, com a presidente Ivana Bastos (PSD) estimulando homens a falarem do assunto, “o que funciona como defesa”.

Por isso, segunda-feira, das 9h30 ao meio-dia, o urologista George Deprá vai bater papo com a palestra ‘Vamos conversar sobre a saúde masculina?’

Mês passado foi o Outubro Rosa, que busca a prevenção contra o câncer de mama, sem tanta pompa como agora. Entende-se. Foi o mês da eleição, com o 2º turno que deu Lula.

REGISTROS

Barrados no baile 1

A dupla Jorge & Matheus foi vetada nas festas de fim de ano em Fortaleza, pelo prefeito Evandro Leitão (PT), e Recife, Victor Marques (PCdoB). Motivo: se declararam bolsonaristas, eleitores de Flávio. O assunto repercute intensamente no Nordeste.

Barrados no baile 2

Aliás, outros artistas já comeram o pão que o diabo amassou por causa disso. A lista é encabeçada por Sérgio Reis, que em 2022 se declarou eleitor de Bolsonaro, o Jair. Mas tem também Gusttavo Lima e Zezé di Camargo. O mundo artístico resolveu trancar o bico.

Mulheres em pauta

A Alba celebrará, 23/11, o 3º aniversário de criação da Procuradoria Especial da Mulher, em sessão proposta pela deputada estadual Cláudia Oliveira (PSD), presidente da Comissão dos Direitos da Mulher e procuradora titular. Mas todas as deputadas aplaudem, a começar por Ivana Bastos (PSD), primeira mulher a presidir a Casa.

Alexandre Padilha

Paulista de nascimento, o médico Alexandre Padilha, ministro da Saúde, vai virar Cidadão Baiano. A Alba já aprovou a concessão do título, iniciativa do deputado Robinson Almeida (PT).