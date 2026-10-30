LEVI VASCONCELOS
Reforma política, o jeito de fugir da herança maldita de Bolsonaro, o Jair
Bolsonaro enfrentou dificuldades no toma lá dá cá e viu o PL ganhar força nas urnas
Jair Bolsonaro historicamente sempre fez discurso esculachando o toma lá dá cá no jogo político. Já dali mostrava a vastidão do despreparo. Não sabia que isso é da natureza do jogo, toma lá teus votos, dá cá minha escola, minha estrada, meu hospital. O dá cá só não presta quando é para o bolso.
Muito embalado por aquela histórica facada que ele tomou, virou presidente. Resultado, não sabia jogar o toma lá dá cá, mas logo viu que tinha que dar. E disso resultou um desdobramento perverso. Ele não deu, se arreganhou.
Foi aí que Arthur Lira, então presidente da Câmara, hoje senador eleito por Alagoas, surfou. O valor das emendas de deputados saltou de R$ 5 milhões para R$ 50 milhões. Foi aí que empoderou os deputados. E, por conta disso, a bancada do PL, já o maior partido turbinado por Bolsonaro, saiu fortalecida.
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REFORMA POLÍTICA – Nas urnas de domingo, o PL, que tinha 91 deputados eleitos em 2022, pulou para 121 cadeiras. Já o PP, caiu de 105 para 87; o MDB de 41 para 36. É o Centrão, formado pelos dois encolhidos mais União Brasil, PSD, Republicanos, Podemos e a federação PSDB-Cidadania.
É este cenário, que ninguém sabeonde vaidar se ficar do jeito que está, o responsável por atiçar os brios dos líderes do Centrão.
Eles se uniram para fazer andar na Câmara o projeto de reforma política, já aprovado no Senado, tendo como relator o senador baiano OttoAlencar (PSD). É ele que prevê o fim da reeleição para cargos executivos. Adiante a gente fala disso.
Após a derrota, Neto fala em tom de quem sacode a poeira
Após ter sofrido nova derrota para Jerônimo, declarado apoio a Flávio e também perder, ACM Neto enfim deu as caras. Se reuniu com o pessoal do União Brasil, o partido dele, e depois, com ares de muita tranquilidade, afirmou:
–Quem ganhou, que vá governar. Quem perdeu, que vá para a oposição.
É mais ou menos no clima de sacode a poeira. Aliados de Neto admitem que o cenário do momento é desfavorável, mas calculam que adiante as coisas podem mudar,e listam os indicadores:
- 1 - Em 2030, Lula já não poderá ser candidato, o que reconfigura olado baiano do ponto de vista federal.
- 2 -E, na Bahia, também Jerônimo já é reeleito e está fora do páreo, o quequer dizer que o PT também terá que buscar outro nome.
Este ano, na Bahia, Neto foi o grande derrotado.
Uma correção com Lívia
Lívia Magalhães, filha de ACM Neto, negou, via assessoria do pai, que tenha feito qualquerdeclaração dizendo que eles não fugiram para os Estados Unidos e que estariam em São Paulo.
Apenas os dois estavam juntos no aeroporto, ela indo para São Paulo, onde estuda, e o pai, para Brasília.
De fato, ela nada falou.Apenasuma testemunha da cena interpretou assim e cravou. Nossas desculpas.
Promessa de cortar o dedo agita o Recôncavo
“Se Lula ganhar a eleição, eu corto um dedo mindinho para ficar com nove dedos”. Essa teria sido a promessa de um morador de Conceição de Salinas, em Salinas da Margarida, por todos chamado de Raimundo.
Após a eleição, ele gravou vídeo com a mão enfaixada, garantindo que cumpriu a promessa, o que acabou virando sensação nas redes sociais.
Mas Raimundo virou sensação em toda a banda sul do Recôncavo. E ele mutilou o dedo mesmo? A atadura exibida no vídeo sugere que ele pode estar com o dedo que diz ter cortado dobrado. Um vizinho dele botou pimenta: “Vai ter que apresentar atestado médico”.
REGISTROS
Reis do cacau 1
Ilhéus liderou a produção de cacau em 2025, com 9.135 toneladas, o que gerou movimentação de R$ 445,2 milhões, segundo dados divulgados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). Ibirapitanga ficou em segundo, comprodução de 8.598 toneladasde amêndoas,movimento de R$ 399,4 milhões.
Reis do cacau 2
Wenceslau Guimarães aparece na terceira posição, com R$ 372,9 milhões e 9.043 toneladas colhidas. Juntos, os três municípios movimentaram R$ 1,22 bilhão, o que representa 21% do valor total da produção de cacau na Bahia.
Novas lideranças
A Federação das Indústrias da Bahia (Fieb) fará, 5/11, no Senai Cimatec, o III Fórum Baiano de Novas Lideranças Industriais.Oeventoreunirá importantes lideranças do segmento para debaternovas formas de gestão.
Prazo de emendas
Está valendo, até 18/11, o prazo para deputados apresentarem emendas ao projeto do governo quefixa despesas e receitas para 2027. Isso inclui as emendas impositivas. O orçamento da Bahia é de R$ 90,9 bilhões.