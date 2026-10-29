‘Demita um petista’, a campanha que põe o ódio como valor principal

Antigamente, no tempo do voto de papel, era comum, ao fim da apuração, o candidato derrotado dar um murro na mesa e gritar: “Fui roubado!”. É mais ou menos isso que agora, na era da urna eletrônica, Flávio Bolsonaro faz, ao declarar-se lá dos EUA, onde se refugiou, o “verdadeiro presidente”, o que nem os aliados com representação política reconhecem.

Porque os aliados ditos populares parecempremiar os desatinos como linha de conduta. Eles deflagraram pelo Brasil afora, também na Bahia, capital e interior, a campanha Demita um petista, estimulando empresários ademitir empregados que votaram em Lula.

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Nas redes, bolsonaristas postaram sem relambórios: Empresários, demitam quem vota no PT e contra vocês!. Ou então: Para o pessoal que votou na direita e está desempregado,manda a foto do currículo no meu direct. Amigos empresários irão demitir e fortalecer quem fortalece.

NA CÂMARA – O caso reverberou em Brasília, onde o deputado Otoni de Paula (PSD-MG) protestou:

–Quem trabalha honestamentenãopodeviver com medo de perder o emprego por pensar diferente do patrão, o voto élivre, e a dignidade do trabalhador precisa ser respeitada!

Ele cobrou uma ação do Ministério Público do Trabalho. Cumpre o papel,mas não resolve. Prevalece a tese segundo a qual a política não é a atividade mais descarada, éamais escancarada. E desatino desse tipo não é da política, é das pessoas.

Dos deputados não reeleitos, só dois apareceram na Alba

Dos 24 deputados que não se reelegeram, só dois deram as caras na Alba esta semana, Luciano Araújo (Avante) e Hilton Coelho (Psol). Ambos falaram dos resultados e dos próximos passos que pretendem dar.

Fala Luciano:

–Ganhar ou perder faz parte do processo político, nãoexistemculpados.Agora, vamos cuidar das nossas atividades agropecuárias e fazerpolítica, sempre atendendo aos amigos.

Fala Hilton:

–O Psol cresceu,masnão o bastante para eleger dois. Apesar de termos perdido no instrumento, eeu não ser apegado a instrumentos,ficaramfaltando10mil votos. Ofoco éconstruir novas vitórias com outros instrumentos.

Do Psol, este ano quem se elegeu estadual foi Kleber Rosa, que em 2022 disputou o governo. O partidoapostava nele e Hilton agora.

Filha de Neto fala por ele

E, já que depois das eleições ACM Neto se calou, a filha, Lívia Magalhães, aluna de administração na FGV, vista com ele no aeroporto, falou:

–Não fugimos para os EUA, estamos em São Paulo. A política não deve ser desculpa para desrespeitar outros seres humanos, muito menos pessoas que não fazem parte da vida política. Nenhuma divergência ideológica deveria estar acima do respeito, da tolerância.

Nildes Carvalho, a baiana se credencia para o CNJ

A advogada Nildes Carvalho, mestre e doutoranda em direito, também presidente da Associação Brasileira de Juristas e Advocacia Cidadã, e da Associação Brasileira de Defesa dos Direitos Previdenciários, Acidentários e do Consumidor, atendeu aos requisitos do edital e é a única candidata baiana a disputar uma vaga da advocacia no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a instância que pune magistrados que cometeram erros.

“Embora eu seja uma candidata inscrita pela Bahia, minha candidatura tem uma perspectiva nacional. Se eleita, vou defender o diálogo com as várias regiões do País”, diz ela.

A votação é no Senado e Lula nomeia.

REGISTROS

Neoenergia em pauta

A Comissão de Infraestrutura da Alba convidou a gerente da Neoenegia a ir lá ouvir os deputados.Agrandequeixaé contra as frequentes quedas de energia, além da faltada mesma para segmentos como o agronegócio.

Olho nas contas

Chico Raposo, superintendente de Recursos Humanos da Alba, lembra que deputados e servidorestêmatésábadopara apresentar as declarações de bens. É uma determinação legal quepretende checar a evolução patrimonial de quem lida com dinheiro público.

Churrasqueira zero

Paradisíaco recanto nas bordas da Baía de Todos-os-Santos, Salinas da Margarida proibiu churrasqueiras e equipamentos queutilizem fogo ou brasa na faixa de areia, no calçadão e no entornoda Praia da Ponte. A prefeitura diz que é questão de segurança e, pela reação nas redes, o povo adorou.

Medo no Jaburu

Moradores do Jaburu, bairro de Mar Grande onde fica o início da ponte Salvador-Itaparica na ilha, acusam que umposte inclinadoestá causandotemornaárea.Naorla, ondeestá,onúmerodebares é grande.