Deu a louca no sertão. Tem lugares que choveu muito, noutros, nada

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Murilo Bonfim (PT), prefeito de Curaçá, bateu na porta da Cerb esta semana. Foi pedir ajuda diante da seca que castiga a região. Mas como, não dizem que a chuva bateu forte no sertão acabando com a seca? Não é bem assim, segundo o prefeito.

– Tem regiões bastante próximas a Curaçá que choveu. E essa seca nos traz várias consequências ruins, como a morte de animais. Não temos como suprir os consumos humano e animal e por isso estou aqui.

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O deputado Zó (PCdoB), que é de Xique-Xique e radicado em Juazeiro, carimba a tese, a chuva veio mal distribuída. Diz ele que choveu em Juazeiro, Remando e Campo Alegre de Lourdes, mas mesmo assim não foram suficientes para encher aguadas e satisfazer as necessidades.

El Niño – Zó garante que a situação é preocupante.

– É muito preocupante porque ainda temos a previsão de um El Niño mais intenso, o que tende a agravar nossa escassez hídrica. Apesar disso, nossa esperança é a de que a chuva chegue com mais volume.

Ele afirma que o governo articula ajuda, mas o bem maior, aquilo que o nordestino pede em todas as rezas a todos os santos, é chuva.

O mesmo cenário se repete em todoo semi-árido. No sertão se diz que a convivência com período de seca faz parte, mas a sensação que se tem é que está ficando cada dia pior. Em suma, as mudanças climáticas que derretem geleiras nos polos norte e sul, causa tempestades na Europa, chegaram também nas terras de Lampião.

Alex da Piatã quer consórcios encarando questões ambientais

Nas suas andanças pelo semi-árido baiano o deputado Alex da Piatã diz que muita coisa boa está fluindo na prestação de serviços públicos graças a atuação dos consórcios municipais, em que a atuação dos municípios convergem para um mesmo ponto.

É justamente por conta disso que ele vai propor aos prefeitos que as mudanças climáticas façam parte dos consórcios, ou com inclusão ou com formação específica.

– É uma preocupação mundial que também devemos estar antenados.

Ele, que é de Conceição do Coité, diz que a região do sisal enfrenta uma seca violenta e cita que em Queimadas, também na região, aconteceu mês passado um episódio significativo.

– Numa determinada área choveu 200 milímetros, um temporal. Mas foi só lá. No resto do município, nada. Temos que ver isso de perto.

Rodrigo Hagge em Conquista

Sheila Lemos (UB), prefeita de Vitória da Conquista, nomeou Rodrigo Hagge, ex-prefeito de Itapetinga, novo secretário da Saúde do município. Dizem lá, que é o ‘efeito eleição’.

Rodrigo foi um prefeito bem avaliado que em 2024 apoiou e elegeu o tio, Eduardo Hagge. Mas os dois romperam este ano apoiou ACM Neto (o tio ficou com Jerônimo) e também Vagner Alves (UB), candidato a estadual, marido de Sheila.

TJ-BA vai homenagear os que lutam pelas mulheres

A desembargadora Nágila Brito, que em 1º de julho ganhou da Academia Internacional da Cultura, em Brasília, o Troféu da Mulher, graças ao seu trabalho em defesa das mulheres, está de novo em campo na luta pela mesma causa.

No bojo da 34ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, vai dar o Prêmio Narrativas que Salvam, para premiar jornalistas que fizeram trabalhos afinados com a ideia.

A concorrência é boa, tem 140 trabalhos inscritos. O projeto é coordenado por David Lobo e integram as ações do STF voltadas para o enfrentamento da violência contra as mulheres. Detalhe: a jornalista Kátia Guzzo, ex-apresentadora da TV Bahia, será a homenageada da vez, pela sua trajetória na causa.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Versão amiga

Essa é da rica lavra de fina flor do rico repertório de Sebastião Nery.

José Maria Alkmin, ministro da Fazenda de Juscelino Kubitschek, e Augusto Frederico Schmidt, assessor da presidência para assuntos de inteligência, foram jantar com o embaixador do Egito. A conversa fluía sobre a influência árabe no Brasil, Schmidt provocou:

— Nosso Alckmin, por exemplo, é um árabe puro sangue. O que é mesmo que significa alkmin em árabe?

O embaixador sorriu meio sem jeito, mas explicou:

— 'Al' é o artigo 'o' e 'Kmin' é 'mentira'. A gente chama lá de 'alquime' o ouro falso.

Alckmin reagiu:

— O senhor está dizendo que eu sou mentiroso?

Gargalhadas gerais, dia seguinte Schmidt encontrou JK:

— Sabe o que o embaixador disse que significa 'alkmin' em árabe?

E Juscelino:

— Sei. O Alckmin já me contou. É 'valente', 'corajoso'...

E Schmdith:

– Ah, é? Mentiroso...