PEC da Segurança, uma centelha no grande desafio que o Brasil enfrenta

Em todas as pesquisas feitas durante a campanha, para consumo interno ou público, sempre que se perguntava “qual o problema que mais lhe preocupa?”, a resposta era majoritariamente: “Segurança”.

As pessoas sentem medo e aí, no bojo da polarização, a questão entrou em pauta politizada. A direita acha que tudo se resolve na bala, e em nome disso defende a liberação de armas.

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A esquerda é mais flexível, até porque a grande maioria dos conflitos ocorre em comunidades “carentes”, de pobre, e disso resulta a morte de muitos inocentes. A solução, dizem os esquerdistas, é educação, como as escolas de tempo integral, que têm a nobre pretensão de formar cidadãos, e não mão de obra para o crime organizado.

PEC DA SEGURANÇA – Foi por isso que na campanha o assunto foi muito batido e veio à tona, anteontem, com o debate e aprovação no Senado da proposta já votada na Câmara da chamada PEC da Segurança, que propõe a integração dos segmentos de segurança federais, estaduais e municipais. A aprovação é um pequeno passo de uma longa caminhada.

O que intriga é a pergunta: se estamos numa sociedade em rede, onde quem está do outro lado do mundo fala com quem está cá sem dificuldades, por que só agora isso começa a acontecer?

Ora bolas, sabe-se lá quantas gerações ainda lidarão com isso, mas o que vemos é o crime cada vez mais tecnologicamente sofisticado e a segurança ainda fragmentada.

Conforme o previsto, Trump se estrumbicou. E agora, Jair?

Pesquisas previam que os Democratas, opositores do presidente dos EUA, Donald Trump, ganhariam o controle da Câmara, do Senado talvez. Pois venceram nos dois com folga, apesar de Trump ter prometido dar US$ 5 mil a cada norte-americano se vencesse. Ou seja, o eleitorado nem se vendeu e nem se rendeu. Impôs a ele uma estrepitosa derrota.

Isso reverbera no Brasil. Logo de saída, Flávio Bolsonaro, que perdeu a reeleição no Brasil e fugiu para lá com medo dos processos que enfrenta, e o irmão, Eduardo, que lá já está refugiado, calaram. A derrota de Trump cheira um pouco pior, entra em clima de derrocada.

Curioso é que Trump reconheceu que perdeu, mas alegou que se o nome dele estivesse na cédula ganhava. Finge não ver que a derrocada é produto das atitudes desastradas dele. Ou acha que todo mundo é idiota...

Feira lembra da Voepass

A BR-324 teve mais sufoco, ontem, por conta do buraco perto da cidade de Simões Filho, não tanto como terça, o dia da volta do feriado, mas o suficiente para incomodar com quatro horas de viagem.

Jornalistas feirenses dizem que estão vendo a hora de o povo ir às ruas na cidade pedindo a volta da Voepass. Em 2023, a Voepass, em parceria com a Latam, tinha voos diários para Salvador. Em dezembro, a festa acabou.

André e Clarissa, o casal embeleza a semana na Alba

Na semana mais curta por conta do feriado de segunda, quem bota beleza na entrada da Assembleia é o casal de arquitetos e urbanistas André Araújo e Clarissa, com a exposição ‘De Hoje a 8’, em que 13 obras são expostas.

O casal, que está junto desde os tempos de estudantes da Ufba, mantém um ateliê no bairro do Imbuí, na arte é autodidata, ele com sete anos de estrada, e ela, com 15. Fala André:

– Eu trabalho com ondondgrafia, utilizando papelão ondulado como matéria-prima. Já minha esposa desenvolve trabalhos em aquarela e óleo sobre tela.

O fato é que os dois se dão bem como casal, como arquitetos e urbanistas e como artistas.

REGISTROS

Israelenses cá 1

O deputado Hilton Coelho (Psol) saiu em defesa de moradores de Itacaré, que defendiam o povo palestino e foram ofendidos por um grupo de turistas de Israel que visitava a cidade:

– Itacaré, a Bahia e o Brasil não são colônia do primeiro-ministro Netanyahu.

Israelenses cá 2

Aliás, a presença de israelenses no litoral baiano é muito comum. Eles são vistos com frequência, passeando, em Morro de São Paulo e também em Porto Seguro, mas reverberar cá o conflito de lá a primeira vez foi esta de Itacaré.

Aviso de Juari

O Inmet prevê temperaturas acima da média em quase todo o Brasil entre novembro e janeiro, sob influência do El Niño. É aí que o líder indígena Juari Pataxó, a propósito de incêndio em Porto Seguro, pede cuidado com o uso do fogo no período. Ele teme que os indígenas sejam atingidos.

Luena Pataxó

E já que estamos falando em indígenas da Costa do Descobrimento, Luena Pataxó, liderança em Coroa Vermelha, Santa Cruz Cabrália, foi uma das cem mulheres homenageadas pela ONU em Roma, na Itália. Ganhou destaque pela atuação na pesca artesanal.