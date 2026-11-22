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Uma idosa foi resgatada pela Polícia Militar após uma denúncia de maus-tratos e abandono no bairro de Fazenda Grande III, em Salvador. A ocorrência foi registrada na tarde de sábado, 21, quando equipes do 22º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram acionadas para averiguar a situação.

Segundo a denúncia recebida pelos policiais, a mulher estaria sendo mantida trancada dentro de casa pelo próprio filho, sem receber alimentação e permanecendo sozinha no imóvel.

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PM encontrou residência em condições precárias

Ao chegarem ao endereço, os militares encontraram a idosa em situação de vulnerabilidade. De acordo com a Polícia Militar, a residência apresentava sinais visíveis de abandono e condições precárias de conservação.

A equipe prestou acolhimento à mulher e conduziu a idosa e o filho à Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso (DEATI).





Caso foi apresentado à delegacia

Na unidade policial, a ocorrência foi registrada para a adoção das medidas cabíveis. Não foram divulgadas informações sobre a identidade dos envolvidos nem sobre eventuais medidas adotadas após a apresentação do caso.