A Universidade do Estado da Bahia (UNEB), do Campus XIV, em Conceição do Coité, na região sisaleira do estado, abrirá 40 vagas para o curso de Bacharelado em Agroecologia. As inscrições estão abertas a partir do dia 30 deste mês e seguirá até 11 de dezembro.

A proposta da graduação é formar e capacitar profissionais para atuar no desenvolvimento sustentável, especialmente na agricultura familiar, na preservação ambiental, na agrobiodiversidade e na valorização dos conhecimentos tradicionais das comunidades rurais.

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De acordo com a UNEB, um dos diferenciais do curso é a oferta da modalidade de Pedagogia da Alternância, que combinará dois momentos de formação: : o Tempo Universidade, dedicado às atividades acadêmicas, e o Tempo Comunidade, quando os estudantes desenvolvem atividades relacionadas à realidade dos territórios onde vivem e atuam.

Seleção sem vestibular

A seleção será feita por meio de um processo seletivo próprio, sem aplicação de provas do vestibular tradicional. Será levado em conta o desempenho do candidato ao longo do Ensino Médio, por meio da análise do histórico escolar, especialmente das médias obtidas nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

Além disso, a apresentação de uma Carta de Intenção servirá de critério avaliativo durante a seleção. No documento o candidato deverá explicar seu interesse pelo curso e suas motivações para atuar na área da Agroecologia.

Inscrições

As inscrições terão início no dia 30 deste mês e serão encerradas em 11 de dezembro. Mais informações estão contidas no edital, que pode ser acessado através do site da Uneb, neste link https://www.editais.uneb.br/edital_111_2026.