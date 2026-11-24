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​O governo federal obteve uma vitória expressiva na Câmara dos Deputados nesta segunda-feira (23) ao aprovar o projeto de lei complementar (PLP 299/2026) que reúne as novas medidas de ajuste fiscal da equipe econômica.

O texto-base passou em plenário com folga — foram 353 votos a favor, 128 contra e cinco abstenções, superando com ampla margem o mínimo de 257 votos necessários — e, após a rejeição dos destaques que tentavam alterar a redação, segue diretamente para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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​O resultado favorável ao Palácio do Planalto foi impulsionado pela adesão maciça de legendas do Centrão, como União Brasil, PP, PSD,

Republicanos e MDB, além de dissidências registradas dentro de partidos que orientaram voto contrário, caso do PL. Na base aliada, o PT entregou quase a totalidade de sua bancada, registrando a abstenção do deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), que manteve críticas à proposta mesmo após aparar arestas com o ministro do Planejamento,

Bruno Moretti. Já o PSOL optou pela obstrução, argumentando que o endurecimento das regras fiscais limita investimentos e políticas sociais.

​O que muda com o pacote

​De autoria do senador Jaques Wagner (PT-BA) e relatado na Câmara pelo deputado Mauro Benevides Filho (União-CE), o texto manteve integralmente a versão aprovada pelo Senado na última semana, evitando que a matéria precisasse retornar à Casa revisora.

A expectativa do Executivo é gerar um alívio ou espaço fiscal estimado em cerca de R$ 50 bilhões para o Orçamento de 2027, ano em que a meta fiscal prevê um superávit primário de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB).

​Entre os principais eixos aprovados pelos parlamentares estão:

​Contenção mais rígida de gastos: O governo passa a ter autorização para contingenciar despesas com o objetivo de perseguir o centro da meta fiscal, e não apenas o piso da banda de tolerância, mesmo quando o limite inferior estiver sendo cumprido.

​Corte adicional em benefícios tributários: A proposta amplia de 10% para 20% a redução linear sobre incentivos e isenções fiscais concedidos a empresas e setores econômicos.

​Restrição a créditos tributários: O texto estabelece novos limites para a compensação cruzada, restringindo o uso de créditos que empresas têm a receber da União para abater o pagamento de outros tributos federais, além de ajustes nas regras do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (Reidi).

Críticas da oposição

​Durante os debates em plenário, a oposição criticou o projeto sob o argumento de que o governo prioriza o aumento de arrecadação e o corte de incentivos ao setor produtivo em vez de promover cortes estruturais nas despesas da máquina pública.

O relator Mauro Benevides Filho, por sua vez, rebateu questionamentos sobre possíveis perdas nas áreas sociais, assegurando que os pisos constitucionais da saúde e da educação, bem como as regras de reajuste de programas como Bolsa Família, BPC e benefícios previdenciários, permanecem preservados.