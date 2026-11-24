Um dos maiores objetivos do governo federal ganhou novos capítulos na segunda-feira, 23, quando a Câmara de Deputados aprovou o ‘Plano Moretti’, com medidas de redução de gastos e aumento de receitas para cumprir a meta fiscal de 2027.

O Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026 já havia sido aprovado no Senado Federal e agora segue para sanção presidencial.

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De acordo com o ministro de Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, que deu origem ao nome do projeto, as medidas devem representar uma economia entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões em 2027 e um pouco mais que isso nos exercícios seguintes.

Mas especialistas ouvidos pelo Portal A TARDE explicam que, somente o projeto não será suficiente para conter a dívida pública.

Principais pontos do Plano Moretti:

Contingenciamento de despesas : A partir de 2027, se o governo tiver que contingenciar, a despesa só pode crescer 2% ao ano acima da inflação, e não mais 2,5%;

: A partir de 2027, se o governo tiver que contingenciar, a despesa só pode crescer 2% ao ano acima da inflação, e não mais 2,5%; Bloqueio de despesas: Hoje o governo só é obrigado a bloquear despesas quando o resultado ameaça ficar abaixo do limite inferior da meta. Com o projeto, ele também pode bloquear quando o resultado estiver dentro da margem de tolerância, para chegar mais perto do centrole;

Hoje o governo só é obrigado a bloquear despesas quando o resultado ameaça ficar abaixo do limite inferior da meta. Com o projeto, ele também pode bloquear quando o resultado estiver dentro da margem de tolerância, para chegar mais perto do centrole; Corte de 20% nos incentivos fiscais

Onde devem ser feitos os cortes de gastos?

O governo Lula entrará no quarto mandato enfrentando uma dívida pública que atingiu R$ 9,29 trilhões em agosto, e que cresce ainda mais devido às altas taxas de juros. Esse será o primeiro passo e uma das maiores metas fiscais a partir de 2027.

O projeto, segundo Moretti, traz instrumentos de contenção e racionalização de despesas e de revisão de gastos tributários – que sofrerão um corte linear – e a proposta de um prazo para a votação de um projeto que, entre outras coisas, limita os supersalários no funcionalismo público que ultrapassam o teto de R$ 46.366,19 mensais, como o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF)

Além disso, o PLP inclui, segundo ele, a preservação de gatilhos até 2030 – como a retirada das receitas extraordinárias do óleo (petróleo e gás) do cômputo da Receita Corrente Líquida - ganhos atípicos da base de cálculo dos pisos mínimos — especialmente no da saúde.

Emendas parlamentares e despesas antes protegidas também entram na lista de corte de gastos, cujo destino representa 60% das despesas. Além delas, entram na lista de gastos que podem ser congelados programas como o Proagro (seguro agrícola) e o seguro-defeso (pago a pescadores artesanais)

Crescimento de receita e limite de gastos de 2%

O plano Moretti contém ainda a possibilidade de fazer um contingenciamento adicional, caso necessário, que leve as despesas a um crescimento de 2% em termos reais.

“Isso equivale quase a uma espécie de reforma orçamentária, dando mais instrumentos para a gestão fiscal, e ao mesmo tempo entregando uma taxa de crescimento da despesa menor. Aí, com um base contingenciável maior, a gente consegue fazer isso preservando as despesas que são essenciais, especialmente aquelas relacionadas às políticas sociais”, disse Moretti.

Para a especialista em economia internacional, Daniela Cardoso Pinto, os impactos serão de melhora no resultado primário de 2027.

“Na prática, os primeiros sinais vão aparecer nos relatórios bimestrais de receitas e despesas de 2027, e o primeiro sai em março. O número fechado só vem no começo de 2028, com o resultado do ano de 2027”, explicou ela.

Linha do tempo e planos para 2027

Exercício de 2026:

Trava dos benefícios do regime especial da LC 214/2025 nos limites do demonstrativo de gastos tributários da LOA 2026.

Permissão excepcional de dedução de até R$ 10,5 bilhões de subvenção ao diesel nas metas primárias de 2026.

A partir de 2027:

Entrada em vigor do teto de 2% ao ano no crescimento real das despesas primárias nos exercícios em que houver contingenciamento.

Produção de efeitos de grande parte dos ajustes fiscais e restrições tributárias (a partir do 4º mês após a publicação ou a partir de 1º de janeiro de 2027).

Período de 2027 a 2030:

Aplicação do limite anual de R$ 3 bilhões para despesas com compensação previdenciária.

Até 2030:

Vigência do teto de R$ 2 bilhões por ano para compensações aos Estados e DF da LC 176/2020.

Vigência do teto de R$ 1 bilhão por ano para equalização de juros do Proex.

Vedação da vinculação das receitas de exportação de petróleo para obrigações de despesas.

Valores e limites específicos fixados pelo projeto

R$ 2 bilhões/ano (até 2030): Teto para as entregas de compensação aos Estados e DF da LC 176/2020 (o saldo remanescente será recomposto entre 2028 e 2030).

R$ 3 bilhões/ano (2027 a 2030): Limite para despesas com compensação previdenciária entre regimes de previdência.

R$ 1 bilhão/ano (até 2030): Limite anual para gastos com operações de equalização de juros vinculadas às exportações no âmbito do Proex.

Corte linear de 20% em incentivos fiscais: Redução de 20% no aproveitamento de créditos tributários/financeiros, elevação de 20% nas alíquotas reduzidas ou de presunção e cobrança de alíquota equivalente a 20% da padrão para regimes isentos. Isso representará um corte de cerca de R$ 15 bilhões.

Somente o Plano Moretti será suficiente?

Moretti reiterou o compromisso do governo de fazer superávit primário de 0,5% do PIB no ano que vem, equivalente a R$ 73,2 bilhões. Para fins de meta, o resultado projetado é de R$ 83,4 bilhões. O ajuste fiscal realizado ao longo do atual mandato do presidente Lula, lembrou Moretti, foi da ordem de 2% do PIB.

Ainda de acordo com Daniela Cardoso Pinto, as medidas anunciadas no Plano Moretti, apesar de ajudarem a cumprir a meta de 2027, o projeto não resolve o problema da dívida pública.

“O plano dá ao governo instrumentos para tentar cumprir a meta de 2027, desde que a arrecadação venha como previsto. Para conter o crescimento dos gastos de forma duradoura e estabilizar a dívida, vai ser preciso mexer na estrutura das despesas obrigatórias e isso o projeto não faz”, explicou a economista ao Portal A TARDE.

Caso o controle fiscal não seja resolvido com regras mais rígidas, a economista Juliana Ianhz, aponta que os próximos quatro anos, podem ser marcados por alta inflação que resultará em taxas de juros maiores, além de impactos nos principais pontos econômicos prometidos por Lula, como o Novo PAC, renegociação de dívidas, política de transição energética.

“A prioridade que o governo deve fazer e a manutenção dos investimentos para benefícios sociais, com a intenção de manter a demanda de consumo das famílias brasileiras e o aquecimento do investimento público em infraestrutura e no PAC, a fim de estimular a indústria através de modernização, digitalização, mas isso é muito mais difícil, especialmente num cenário de insegurança econômica e fiscal”, continuou ela.