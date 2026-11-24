CONTAS PÚBLICAS
Apenas dois deputados da Bahia votaram contra pacote fiscal de Lula
Proposta do governo foi aprovada na Câmara nesta terça-feira, 24
A maioria da bancada da Bahia na Câmara dos Deputados apoiou o pacote de ajuste fiscal do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aprovado na madrugada desta terça-feira, 24. Dos 39 deputados federais baianos, 36 votaram a favor do projeto, dois foram contrários e uma parlamentar não participou da votação.
Os votos contrários foram de Capitão Alden (PL) e João Leão (PP). Já Roberta Roma (PL) não compareceu à sessão.
Na divisão por partidos, o PT teve o maior número de votos favoráveis entre os deputados baianos, com sete parlamentares. União Brasil e PSD aparecem em seguida, com seis votos cada. O Republicanos registrou cinco votos a favor da proposta.
Ao todo, o pacote fiscal foi aprovado no plenário da Câmara por 353 votos favoráveis, 128 contrários e cinco abstenções.
Com a aprovação sem alterações, o texto segue para sanção presidencial.
Veja como votaram os deputados da Bahia:
A favor do projeto (36):
- Adolfo Viana (PSDB)
- Afonso Florence (PT)
- Alex Santana (Republicanos)
- Alice Portugal (PCdoB)
- Antonio Brito (PSD)
- Arthur Maia (União Brasil)
- Bacelar (PV)
- Charles Fernandes (PSD)
- Claudio Cajado (PP)
- Dal Barreto (União Brasil)
- Daniel Almeida (PCdoB)
- Diego Coronel (Republicanos)
- Elmar Nascimento (União Brasil)
- Félix Mendonça Júnior (PDT)
- Gabriel Nunes (PSD)
- Ivoneide Caetano (PT)
- João Carlos Bacelar (PL)
- Jorge Solla (PT)
- José Rocha (União Brasil)
- Joseildo Ramos (PT)
- Leo Prates (Republicanos)
- Leur Lomanto Júnior (União Brasil)
- Lídice da Mata (PSB)
- Márcio Marinho (Republicanos)
- Mário Negromonte Jr. (PSB)
- Neto Carletto (Avante)
- Pastor Sargento Isidório (Avante)
- Paulo Azi (União Brasil)
- Paulo Magalhães (PSD)
- Raimundo Costa (PSD)
- Ricardo Maia (MDB)
- Rogéria Santos (Republicanos)
- Sérgio Brito (PSD)
- Valmir Assunção (PT)
- Waldenor Pereira (PT)
- Zé Neto (PT)
Contra o projeto (2):
- Capitão Alden (PL)
- João Leão (PP)
Ausente:
- Roberta Roma (PL)
Entenda o que muda com o projeto
O texto aprovado é o Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026, de autoria do senador Jaques Wagner (PT-BA). A proposta altera as regras do arcabouço fiscal, mecanismo que estabelece limites para o crescimento das despesas do governo federal.
O objetivo é reforçar o controle das contas públicas e melhorar o resultado fiscal previsto para 2027.
Na prática, o projeto permite que o governo amplie o bloqueio de despesas para cumprir as metas fiscais.
Em determinadas situações, também reduz de 2,5% para 2% o limite de crescimento real dos gastos públicos, ou seja, acima da inflação.
Outra medida prevê ampliar de 10% para 20% o corte de benefícios tributários concedidos a empresas e restringir temporariamente o uso de créditos tributários para compensar impostos.
Com isso, empresas poderão ter de recolher em dinheiro valores que antes poderiam ser abatidos com créditos acumulados.
O pacote reúne medidas de contenção de despesas e aumento da arrecadação, com impacto estimado em cerca de R$ 50 bilhões nas contas públicas em 2027.
Projeto recebeu críticas de aliados de Lula e do mercado financeiro
Apesar do apoio da maioria dos deputados, o pacote também provocou divergências entre aliados do governo.
Integrantes do PT, do PSOL e do PCdoB questionaram a proposta, principalmente pelo risco de restrições aos investimentos públicos e às políticas sociais.
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No mercado financeiro, analistas de bancos e instituições financeiras avaliaram que as medidas são insuficientes para conter, de forma duradoura, o crescimento das despesas e da dívida pública.
A avaliação é que o pacote pode produzir resultados no curto prazo, mas não resolve problemas estruturais das contas do país.