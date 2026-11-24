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A maioria da bancada da Bahia na Câmara dos Deputados apoiou o pacote de ajuste fiscal do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aprovado na madrugada desta terça-feira, 24. Dos 39 deputados federais baianos, 36 votaram a favor do projeto, dois foram contrários e uma parlamentar não participou da votação.

Os votos contrários foram de Capitão Alden (PL) e João Leão (PP). Já Roberta Roma (PL) não compareceu à sessão.

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Na divisão por partidos, o PT teve o maior número de votos favoráveis entre os deputados baianos, com sete parlamentares. União Brasil e PSD aparecem em seguida, com seis votos cada. O Republicanos registrou cinco votos a favor da proposta.

Ao todo, o pacote fiscal foi aprovado no plenário da Câmara por 353 votos favoráveis, 128 contrários e cinco abstenções.

Com a aprovação sem alterações, o texto segue para sanção presidencial.

Veja como votaram os deputados da Bahia:

A favor do projeto (36):

Adolfo Viana (PSDB) Afonso Florence (PT) Alex Santana (Republicanos) Alice Portugal (PCdoB) Antonio Brito (PSD) Arthur Maia (União Brasil) Bacelar (PV) Charles Fernandes (PSD) Claudio Cajado (PP) Dal Barreto (União Brasil) Daniel Almeida (PCdoB) Diego Coronel (Republicanos) Elmar Nascimento (União Brasil) Félix Mendonça Júnior (PDT) Gabriel Nunes (PSD) Ivoneide Caetano (PT) João Carlos Bacelar (PL) Jorge Solla (PT) José Rocha (União Brasil) Joseildo Ramos (PT) Leo Prates (Republicanos) Leur Lomanto Júnior (União Brasil) Lídice da Mata (PSB) Márcio Marinho (Republicanos) Mário Negromonte Jr. (PSB) Neto Carletto (Avante) Pastor Sargento Isidório (Avante) Paulo Azi (União Brasil) Paulo Magalhães (PSD) Raimundo Costa (PSD) Ricardo Maia (MDB) Rogéria Santos (Republicanos) Sérgio Brito (PSD) Valmir Assunção (PT) Waldenor Pereira (PT) Zé Neto (PT)

Contra o projeto (2):

Capitão Alden (PL) João Leão (PP)

Ausente:

Roberta Roma (PL)

Entenda o que muda com o projeto

O texto aprovado é o Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026, de autoria do senador Jaques Wagner (PT-BA). A proposta altera as regras do arcabouço fiscal, mecanismo que estabelece limites para o crescimento das despesas do governo federal.

O objetivo é reforçar o controle das contas públicas e melhorar o resultado fiscal previsto para 2027.

Na prática, o projeto permite que o governo amplie o bloqueio de despesas para cumprir as metas fiscais.

Em determinadas situações, também reduz de 2,5% para 2% o limite de crescimento real dos gastos públicos, ou seja, acima da inflação.

Outra medida prevê ampliar de 10% para 20% o corte de benefícios tributários concedidos a empresas e restringir temporariamente o uso de créditos tributários para compensar impostos.

Com isso, empresas poderão ter de recolher em dinheiro valores que antes poderiam ser abatidos com créditos acumulados.

O pacote reúne medidas de contenção de despesas e aumento da arrecadação, com impacto estimado em cerca de R$ 50 bilhões nas contas públicas em 2027.

Projeto recebeu críticas de aliados de Lula e do mercado financeiro

Apesar do apoio da maioria dos deputados, o pacote também provocou divergências entre aliados do governo.

Integrantes do PT, do PSOL e do PCdoB questionaram a proposta, principalmente pelo risco de restrições aos investimentos públicos e às políticas sociais.

No mercado financeiro, analistas de bancos e instituições financeiras avaliaram que as medidas são insuficientes para conter, de forma duradoura, o crescimento das despesas e da dívida pública.

A avaliação é que o pacote pode produzir resultados no curto prazo, mas não resolve problemas estruturais das contas do país.