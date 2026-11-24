ECONOMIA
Limite do MEI pode subir para R$ 130 mil; Câmara vota nesta terça
Projeto em análise na Casa também permite a contratação de até dois funcionários
Uma comissão especial da Câmara dos Deputados pode votar nesta terça-feira, 24, o projeto que amplia o limite de faturamento anual do microempreendedor individual (MEI) de R$ 81 mil para R$ 130 mil. O Projeto de Lei Complementar (PLP) 108/2021, de autoria do senador Jayme Campos (União-MT), já foi aprovado pelo Senado.
A reunião está marcada para as 15h30, no plenário 7 da Câmara, e prevê a discussão e a votação do parecer do relator, deputado Jorge Goetten (Republicanos-SC). Além da alteração no teto, a proposta também prevê aumentar de um para dois o número de funcionários que podem ser contratados.
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Validade das regras
Uma eventual aprovação do parecer pela comissão especial, no entanto, não significa que as mudanças passarão a valer imediatamente.
O projeto ainda precisará ser analisado pelo plenário da Câmara. Caso os deputados aprovem alterações de mérito em relação à versão enviada pelo Senado, a proposta terá de retornar para análise dos senadores.
Depois da aprovação definitiva pelo Congresso Nacional, o texto seguirá para sanção presidencial.
Congresso aprovou pacote do MEI em outubro
Em outubro, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal aprovaram o Projeto de Lei Complementar nº 186/2026, que atualiza o limite de faturamento do Microempreendedor Individual (MEI), perdoa dívidas fiscais acumuladas com o governo federal e amplia licitações exclusivas para MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte. O texto foi sancionado posteriormente pelo presidente Lula (PT).
Com a nova lei, a partir de 1º de janeiro de 2027, o teto de faturamento anual salta para R$ 110 mil (o que equivale a R$ 9.166,67 por mês). Já a partir de 1º de janeiro de 2028, entra em vigor o novo teto definitivo de R$ 140 mil por ano (ou R$ 11.666,67 mensais para novos cadastros).
Na ocasião, as duas Casas ainda atenderam a uma reivindicação antiga dos empreendedores e autorizou a contratação de até dois empregados formalizados por empresa, dobrando o limite atual.
Esses trabalhadores deverão receber um salário mínimo nacional ou o piso da respectiva categoria profissional, com garantia de todos os direitos trabalhistas e previdenciários recolhidos de maneira centralizada na folha do MEI.