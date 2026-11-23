O pagamento do 13º salário deve movimentar R$ 17,3 bilhões na economia baiana em 2026, beneficiando cerca de 5,6 milhões de pessoas.

Os dados são de um levantamento divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), que estima a circulação de R$ 399,1 bilhões em todo o Brasil, alcançando 99,7 milhões de beneficiários. A projeção considera os pagamentos realizados ao longo do ano, incluindo valores antecipados.

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Para os trabalhadores com carteira assinada, o prazo para o pagamento da primeira parcela do 13º salário termina em 30 de novembro, enquanto a segunda deverá ser depositada até 18 de dezembro, já que o prazo legal, dia 20, cai em um domingo.

A chegada do benefício coincide com as compras de Natal e a preparação para despesas do início de 2027, como impostos e material escolar, tornando o planejamento financeiro importante para equilibrar o consumo, o pagamento de dívidas e a organização do orçamento familiar.

Na hora de conferir o pagamento, o trabalhador deve observar se o valor recebido corresponde à remuneração e ao período trabalhado.

“O trabalhador deve ficar atento ao pagamento da primeira parcela do 13º salário, verificando se o valor recebido corresponde a 50% do salário bruto, desde que ele tenha trabalhado todos os meses do ano”, explica Altino Alves, presidente do Conselho Regional de Contabilidade da Bahia (CRCBA).

Para quem foi contratado ao longo de 2026, o benefício é proporcional aos meses trabalhados. Já a segunda parcela costuma ser menor devido aos descontos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e do Imposto de Renda, quando aplicáveis.

Os trabalhadores que recebem comissões, horas extras e adicionais também precisam verificar se esses valores foram considerados no cálculo.

“Os erros mais frequentes cometidos pelas empresas no cálculo do 13º salário são: calcular o valor apenas sobre o salário base, sem adicionar as variáveis ao longo do ano”, alerta Altino.

Ele também aponta falhas no cálculo da média de horas extras e na contagem dos meses trabalhados. Caso identifique alguma irregularidade, a orientação é solicitar a correção à empresa e, se o problema não for resolvido, formalizar uma reclamação na Superintendência Regional do Trabalho.

Dinheiro circulando

Além de reforçar o orçamento das famílias, o pagamento do 13º salário contribui para movimentar diferentes setores da economia.

Ana Georgina Dias, supervisora técnica do Escritório Regional do Dieese na Bahia, explica que a circulação desses recursos beneficia não apenas o comércio, mas também a indústria, os serviços e a agropecuária, além de favorecer a arrecadação e a atividade das empresas. Embora parte dos pagamentos ocorra ao longo do ano, a maior concentração acontece entre novembro e dezembro, período de maior movimentação do consumo.

Apesar do impacto econômico, a elevada informalidade no mercado de trabalho baiano limita o número de pessoas que recebem o benefício. Ana Georgina destaca que 50,7% dos trabalhadores ocupados no estado estão na informalidade, o que reduz o alcance do 13º salário.

Esse montante de 13º que entra na economia poderia ser bem maior se a gente não tivesse tanta informalidade

Segundo ela, a ausência de vínculos formais também dificulta o acesso à Previdência Social, comprometendo a proteção financeira desses trabalhadores na aposentadoria.

Para aproveitar o 13º salário sem comprometer o orçamento, o planejador financeiro Valdinei Junior recomenda dividir o dinheiro entre despesas de fim de ano, pagamento de dívidas e investimentos ou projetos pessoais.

A prioridade, para quem está endividado, deve ser reduzir os débitos com juros mais elevados, especialmente os do cartão de crédito e do cheque especial.

“O foco do décimo terceiro deve ser quitar integralmente ou, se não for possível, pagar parcialmente e fazer uma renegociação que caiba no bolso nos próximos meses”, orienta.

Outra recomendação é estabelecer um limite para os gastos com presentes e confraternizações, considerando também os compromissos financeiros do início de 2027.

Valdinei sugere “reservar de 10% a 15% do benefício, sempre que possível”, por meio de uma transferência programada para uma conta separada.

“Esse valor é como se fosse uma margem para a gente ter um dinheirinho separado e evitar essa situação de que o dinheiro desapareça bem rápido no recebimento”, explica.

Para quem pretende investir, ele destaca a importância de definir o objetivo da aplicação e avaliar os riscos e a possibilidade de resgatar o dinheiro quando necessário.