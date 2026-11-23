FINANÇAS
13º salário vai movimentar R$ 17,3 bilhões na Bahia; veja como conferir o valor
Primeira parcela deve ser paga até 30 de novembro, e a segunda, até 18 de dezembro
O pagamento do 13º salário deve movimentar R$ 17,3 bilhões na economia baiana em 2026, beneficiando cerca de 5,6 milhões de pessoas.
Os dados são de um levantamento divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), que estima a circulação de R$ 399,1 bilhões em todo o Brasil, alcançando 99,7 milhões de beneficiários. A projeção considera os pagamentos realizados ao longo do ano, incluindo valores antecipados.
Para os trabalhadores com carteira assinada, o prazo para o pagamento da primeira parcela do 13º salário termina em 30 de novembro, enquanto a segunda deverá ser depositada até 18 de dezembro, já que o prazo legal, dia 20, cai em um domingo.
A chegada do benefício coincide com as compras de Natal e a preparação para despesas do início de 2027, como impostos e material escolar, tornando o planejamento financeiro importante para equilibrar o consumo, o pagamento de dívidas e a organização do orçamento familiar.
Na hora de conferir o pagamento, o trabalhador deve observar se o valor recebido corresponde à remuneração e ao período trabalhado.
“O trabalhador deve ficar atento ao pagamento da primeira parcela do 13º salário, verificando se o valor recebido corresponde a 50% do salário bruto, desde que ele tenha trabalhado todos os meses do ano”, explica Altino Alves, presidente do Conselho Regional de Contabilidade da Bahia (CRCBA).
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Para quem foi contratado ao longo de 2026, o benefício é proporcional aos meses trabalhados. Já a segunda parcela costuma ser menor devido aos descontos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e do Imposto de Renda, quando aplicáveis.
Os trabalhadores que recebem comissões, horas extras e adicionais também precisam verificar se esses valores foram considerados no cálculo.
“Os erros mais frequentes cometidos pelas empresas no cálculo do 13º salário são: calcular o valor apenas sobre o salário base, sem adicionar as variáveis ao longo do ano”, alerta Altino.
Ele também aponta falhas no cálculo da média de horas extras e na contagem dos meses trabalhados. Caso identifique alguma irregularidade, a orientação é solicitar a correção à empresa e, se o problema não for resolvido, formalizar uma reclamação na Superintendência Regional do Trabalho.
Dinheiro circulando
Além de reforçar o orçamento das famílias, o pagamento do 13º salário contribui para movimentar diferentes setores da economia.
Ana Georgina Dias, supervisora técnica do Escritório Regional do Dieese na Bahia, explica que a circulação desses recursos beneficia não apenas o comércio, mas também a indústria, os serviços e a agropecuária, além de favorecer a arrecadação e a atividade das empresas. Embora parte dos pagamentos ocorra ao longo do ano, a maior concentração acontece entre novembro e dezembro, período de maior movimentação do consumo.
Apesar do impacto econômico, a elevada informalidade no mercado de trabalho baiano limita o número de pessoas que recebem o benefício. Ana Georgina destaca que 50,7% dos trabalhadores ocupados no estado estão na informalidade, o que reduz o alcance do 13º salário.
Esse montante de 13º que entra na economia poderia ser bem maior se a gente não tivesse tanta informalidade
Segundo ela, a ausência de vínculos formais também dificulta o acesso à Previdência Social, comprometendo a proteção financeira desses trabalhadores na aposentadoria.
Para aproveitar o 13º salário sem comprometer o orçamento, o planejador financeiro Valdinei Junior recomenda dividir o dinheiro entre despesas de fim de ano, pagamento de dívidas e investimentos ou projetos pessoais.
A prioridade, para quem está endividado, deve ser reduzir os débitos com juros mais elevados, especialmente os do cartão de crédito e do cheque especial.
“O foco do décimo terceiro deve ser quitar integralmente ou, se não for possível, pagar parcialmente e fazer uma renegociação que caiba no bolso nos próximos meses”, orienta.
Outra recomendação é estabelecer um limite para os gastos com presentes e confraternizações, considerando também os compromissos financeiros do início de 2027.
Valdinei sugere “reservar de 10% a 15% do benefício, sempre que possível”, por meio de uma transferência programada para uma conta separada.
“Esse valor é como se fosse uma margem para a gente ter um dinheirinho separado e evitar essa situação de que o dinheiro desapareça bem rápido no recebimento”, explica.
Para quem pretende investir, ele destaca a importância de definir o objetivo da aplicação e avaliar os riscos e a possibilidade de resgatar o dinheiro quando necessário.