Siga o A TARDE no Google

Milhões de trabalhadores brasileiros com carteira assinada vão ter um motivo duplo para comemorar neste fim de ano.

Além de a segunda parcela do décimo terceiro salário de 2026 ser depositada antes da data tradicional, o valor líquido que efetivamente chega à conta bancária pode ser maior do que nos anos anteriores, impulsionado pelas novas regras de isenção do Imposto de Renda (IR).

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

​A antecipação ocorre por uma questão de calendário: como o dia 20 de dezembro — prazo máximo previsto em lei para a quitação do benefício — cai em um domingo em 2026, as empresas são obrigadas a antecipar o depósito para o último dia útil anterior, sexta-feira, 18 de dezembro. Já a primeira parcela segue com vencimento limite em 30 de novembro (segunda-feira).

​Alívio no Imposto de Renda

​Embora o cálculo bruto do décimo terceiro não tenha sofrido alteração, o ganho real vem da redução ou eliminação dos descontos na fonte aplicados na segunda parcela.

Com a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda, empregados com remuneração mensal de até R$ 5 mil passam a contar com isenção do tributo sobre a gratificação natalina, preservando uma fatia maior do dinheiro.

​Contribuintes que ganham entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350 também devem sentir alívio, beneficiados por uma tabela de redução gradual do imposto.

Para salários acima desse teto, não há abatimento extra previsto pelas novas normas. A contribuição ao INSS, por sua vez, continua sendo descontada normalmente conforme a faixa salarial de cada trabalhador.

​Calendário e regras do benefício

​1ª parcela (até 30 de novembro): corresponde a 50% do salário bruto, sem descontos de INSS ou Imposto de Renda. Quem optou por receber o adiantamento durante as férias não recebe este depósito em novembro.

​2ª parcela (até 18 de dezembro): paga a diferença restante, já com os descontos obrigatórios (INSS, eventual IR e pensão alimentícia, se houver).

​Parcela única: o empregador pode optar por quitar o valor integral de uma só vez, desde que respeite o prazo limite da primeira parcela (30 de novembro).

​Adicionais na conta: médias de horas extras habituais, comissões, adicional noturno, insalubridade e periculosidade entram no cálculo e elevam o valor final. Vale-transporte e vale-alimentação ficam de fora.

​Quem tem direito e o que fazer em caso de atraso

​O pagamento é obrigatório para trabalhadores urbanos e rurais sob regime CLT, empregados domésticos formalizados, temporários e jovens aprendizes.

Quem foi contratado ao longo de 2026 recebe o benefício de forma proporcional — equivalente a 1/12 do salário por mês em que tenha trabalhado ao menos 15 dias.

Aposentados e pensionistas

Aposentados e pensionistas do INSS também recebem o abono, mas seguem o calendário próprio da Previdência. Estagiários, profissionais autônomos e prestadores de serviço como Pessoa Jurídica (PJ) não têm direito ao recurso.

​Caso o empregador descumpra os prazos legais, o trabalhador deve procurar o setor de Recursos Humanos da empresa ou o sindicato da categoria.

Persistindo o atraso, é possível formalizar denúncia junto ao Ministério Público do Trabalho (MPT) ou acionar a Justiça do Trabalho, sujeitando a empresa ao pagamento de multas administrativas, juros e correção monetária.