ADEUS AO DESCONTO
Presente antecipado: 13º de 2026 vai cair antes e render mais
Antecipação ocorre por uma questão de calendário
Milhões de trabalhadores brasileiros com carteira assinada vão ter um motivo duplo para comemorar neste fim de ano.
Além de a segunda parcela do décimo terceiro salário de 2026 ser depositada antes da data tradicional, o valor líquido que efetivamente chega à conta bancária pode ser maior do que nos anos anteriores, impulsionado pelas novas regras de isenção do Imposto de Renda (IR).
A antecipação ocorre por uma questão de calendário: como o dia 20 de dezembro — prazo máximo previsto em lei para a quitação do benefício — cai em um domingo em 2026, as empresas são obrigadas a antecipar o depósito para o último dia útil anterior, sexta-feira, 18 de dezembro. Já a primeira parcela segue com vencimento limite em 30 de novembro (segunda-feira).
Alívio no Imposto de Renda
Embora o cálculo bruto do décimo terceiro não tenha sofrido alteração, o ganho real vem da redução ou eliminação dos descontos na fonte aplicados na segunda parcela.
Com a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda, empregados com remuneração mensal de até R$ 5 mil passam a contar com isenção do tributo sobre a gratificação natalina, preservando uma fatia maior do dinheiro.
Contribuintes que ganham entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350 também devem sentir alívio, beneficiados por uma tabela de redução gradual do imposto.
Para salários acima desse teto, não há abatimento extra previsto pelas novas normas. A contribuição ao INSS, por sua vez, continua sendo descontada normalmente conforme a faixa salarial de cada trabalhador.
Calendário e regras do benefício
1ª parcela (até 30 de novembro): corresponde a 50% do salário bruto, sem descontos de INSS ou Imposto de Renda. Quem optou por receber o adiantamento durante as férias não recebe este depósito em novembro.
2ª parcela (até 18 de dezembro): paga a diferença restante, já com os descontos obrigatórios (INSS, eventual IR e pensão alimentícia, se houver).
Parcela única: o empregador pode optar por quitar o valor integral de uma só vez, desde que respeite o prazo limite da primeira parcela (30 de novembro).
Adicionais na conta: médias de horas extras habituais, comissões, adicional noturno, insalubridade e periculosidade entram no cálculo e elevam o valor final. Vale-transporte e vale-alimentação ficam de fora.
Quem tem direito e o que fazer em caso de atraso
O pagamento é obrigatório para trabalhadores urbanos e rurais sob regime CLT, empregados domésticos formalizados, temporários e jovens aprendizes.
Quem foi contratado ao longo de 2026 recebe o benefício de forma proporcional — equivalente a 1/12 do salário por mês em que tenha trabalhado ao menos 15 dias.
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Aposentados e pensionistas
Aposentados e pensionistas do INSS também recebem o abono, mas seguem o calendário próprio da Previdência. Estagiários, profissionais autônomos e prestadores de serviço como Pessoa Jurídica (PJ) não têm direito ao recurso.
Caso o empregador descumpra os prazos legais, o trabalhador deve procurar o setor de Recursos Humanos da empresa ou o sindicato da categoria.
Persistindo o atraso, é possível formalizar denúncia junto ao Ministério Público do Trabalho (MPT) ou acionar a Justiça do Trabalho, sujeitando a empresa ao pagamento de multas administrativas, juros e correção monetária.