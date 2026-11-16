Comprar na Black Friday ou limpar o nome? Especialistas explicam como dividir o 13º salário

A Black Friday deste ano deve dividir a atenção dos consumidores brasileiros entre as promoções e a renegociação de dívidas. Segundo o levantamento Black Friday Insights 2026, realizado pela Serasa Experian com 1.480 consumidores, 36% pretendem aproveitar o período para renegociar débitos.

A pesquisa também mostra que 81% estabelecem um limite de gastos para a data, mas 33% admitem dificuldades para respeitá-lo. Com a chegada do 13º salário, o período também exige decisões sobre como distribuir o dinheiro entre compras, pagamento de dívidas e despesas de fim de ano.

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Para o trabalhador autônomo Rafael de Jesus, a prioridade nesta Black Friday é renegociar uma dívida acumulada no cartão de crédito. Sem renda fixa, ele relata dificuldades para equilibrar as despesas domésticas com os pagamentos atrasados e espera conseguir descontos e condições de parcelamento que caibam no orçamento.

“Minha prioridade total é renegociar dívida. Se a promoção for de verdade mesmo, talvez eu aproveite para repor algum material de trabalho que já tá precisando. Mas a motivação principal é aproveitar os feirões de crédito para limpar o nome e começar o ano que vem respirando mais aliviado”, afirma.

Renan Maximiano, especialista em educação financeira da Serasa, avalia que o interesse pela renegociação de dívidas durante a Black Friday demonstra uma mudança nas prioridades dos consumidores, que passaram a enxergar o período também como uma oportunidade para reorganizar as finanças.

Feirão Limpa Nome e os cuidados antes de fechar acordo

Segundo ele, embora as promoções estimulem o consumo, quem possui débitos em aberto deve priorizar a regularização das pendências antes de assumir novos compromissos. O especialista destaca que oFeirão Serasa Limpa Nome, realizado em novembro, oferece condições de negociação com descontos que podem chegar a 99%.

O especialista também chama atenção para os cuidados necessários antes de fechar um acordo, principalmente em relação ao valor das parcelas, aos juros envolvidos e ao impacto da negociação nas despesas mensais.

Para ele, um desconto elevado nem sempre representa uma boa oportunidade, especialmente quando as condições de pagamento não são compatíveis com a renda disponível.

“O cuidado central é garantir que a parcela caiba no orçamento sem comprometer as despesas essenciais. Antes de fechar o acordo, o consumidor deve mapear quanto ganha e quanto gasta, para saber qual valor consegue destinar ao pagamento mensal”, orienta.

Renan acrescenta que é importante analisar o custo total da negociação, considerando o valor final, a quantidade de parcelas e os juros cobrados, além de priorizar dívidas mais caras, como as do cartão de crédito.

Comprar na Black Friday ou pagar dívidas?

A decisão entre aproveitar as promoções da Black Friday e pagar dívidas exige uma análise da situação financeira de cada consumidor.

O planejador financeiro Enzo Midlej explica que as ofertas podem estimular compras por impulso, principalmente quando os descontos são acompanhados de facilidades de parcelamento. Por isso, recomenda avaliar não apenas o preço do produto, mas também o impacto da compra nas despesas futuras.

“Antes de efetuar qualquer compra, desenhe no papel o seu ‘futuro financeiro’, ou seja, veja como aquela parcela vai se comportar nos meses seguintes, levando em consideração as dívidas que você já possui”, orienta.

Chegada do 13º salário

A chegada do 13º salário também exige planejamento, especialmente diante das despesas previstas para o início de 2027.

Enzo destaca que o dinheiro extra não deve ser destinado automaticamente às compras ou à quitação de dívidas, já que parte dos recursos pode ser necessária para cobrir gastos que não ocorrem todos os meses.

“O 13º, na maioria das vezes, entra justamente para ‘cobrir’ esses gastos, portanto é um dinheiro que já possui um destino: ajudar nas despesas que ocorrem durante o ano”, explica.

O planejador alerta ainda que utilizar todo o valor para quitar pendências, sem considerar as despesas futuras, pode levar o consumidor a contrair novas dívidas nos meses seguintes.

A renegociação de dívidas também pode representar uma economia maior do que os descontos oferecidos durante a Black Friday.

O planejador financeiro Raphael Carneiro explica que a quitação de débitos, principalmente aqueles com juros elevados, ajuda a liberar parte da renda para os meses seguintes e permite que novas compras sejam feitas em um momento mais favorável.

“O desconto que eu vou ter com a dívida, possivelmente, vai ser maior do que o desconto de uma promoção”, afirma. Para ele, eliminar compromissos financeiros deve ser a prioridade, exceto em situações específicas, como a compra de equipamentos necessários para o trabalho e a geração de renda.

Antes de aceitar uma proposta de renegociação, é fundamental verificar se o valor das prestações está dentro da capacidade de pagamento mensal.

Raphael orienta que o consumidor organize o orçamento e identifique quanto pode comprometer com o acordo, evitando assumir parcelas que não conseguirá pagar.

Em relação às compras, o planejador recomenda elaborar uma lista dos produtos realmente necessários e acompanhar o histórico de preços para identificar descontos verdadeiros. Dessa forma, é possível aproveitar as promoções sem comprometer o pagamento das despesas essenciais ou acumular novas dívidas.

* Sob a supervisão da editora Cassandra Barteló