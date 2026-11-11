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RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS

Salvador ultrapassa R$ 7 bilhões em dívidas; veja como negociar

Capital baiana tem 1,28 milhão de inadimplentes e recebe Feirão da Serasa com descontos de até 99%

Brenda Roberta
Por
Ao todo, estão disponíveis mais de 14 milhões de ofertas de negociação em Salvador
Ao todo, estão disponíveis mais de 14 milhões de ofertas de negociação em Salvador - Foto: Serasa/Reprodução

Salvador ultrapassou R$ 7 bilhões em dívidas negativadas e chegou a 1,28 milhão de pessoas inadimplentes, segundo o Mapa da Inadimplência da Serasa, com dados de setembro de 2026. Para quem precisa regularizar a situação financeira, uma opção será o retorno do Feirão Serasa Limpa Nome à capital baiana, entre os dias 17 e 21 de novembro, na Praça da Mãozinha, no bairro do Comércio.

O atendimento presencial será gratuito, das 9h às 18h, e permitirá consultar pendências e negociar débitos com descontos que podem chegar a 99%. Ao todo, estão disponíveis mais de 14 milhões de ofertas de negociação em Salvador, com condições oferecidas por empresas de diferentes setores, como bancos, financeiras, varejistas e concessionárias de água, energia e gás.

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O pagamento pode ser feito via Pix. Segundo a Serasa, a modalidade permite a baixa instantânea da negativação após a confirmação do pagamento, nos casos em que a dívida é quitada nessas condições.

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Dívidas crescem mais rápido que número de inadimplentes em Salvador

Os dados da Serasa mostram que o problema não está apenas na quantidade de pessoas com o nome negativado, mas também no aumento do volume de compromissos financeiros em atraso. Em 12 meses, o número de inadimplentes em Salvador cresceu 1,31%, enquanto a quantidade de dívidas aumentou 5,58%.

Na comparação com agosto, houve uma pequena redução de 0,16% no número de pessoas negativadas. Ainda assim, o valor total das dívidas avançou 0,38%. Em relação a setembro de 2025, a alta chegou a 6,23%, levando o indicador ao maior patamar da série histórica da empresa.

Outro dado que chama atenção é o valor médio devido por consumidor inadimplente. Em setembro, o chamado ticket médio alcançou R$ 5.487,05, uma alta de 4,86% em um ano. Apesar do crescimento, Salvador registra o menor valor médio de dívida entre as 27 capitais brasileiras e ocupa a quinta posição nacional em número de inadimplentes.

Bahia tem mais de 5 milhões de pessoas inadimplentes

O cenário também preocupa em outras regiões do estado. A Bahia soma 5,27 milhões de pessoas inadimplentes, o equivalente a 45,85% da população adulta. O percentual fica abaixo da média nacional, de 51,13%.

As dívidas acumuladas no estado chegam a R$ 24,2 bilhões, com valor médio de R$ 4.596,96 por pessoa inadimplente.

Como negociar dívidas no Feirão da Serasa em Salvador

A tenda presencial do Feirão Serasa Limpa Nome ficará instalada na Praça da Mãozinha, na Rua Riachuelo, no Comércio, entre 17 e 21 de novembro. A estrutura funcionará inclusive no feriado de 20 de novembro, das 9h às 18h.

A 36ª edição do mutirão reúne mais de 3,3 mil empresas parceiras. Em Salvador, cerca de 2 milhões de consumidores podem encontrar oportunidades de negociação na ação presencial, com ofertas que variam conforme a empresa e a dívida.

Além do atendimento na capital, também é possível consultar e negociar débitos por outros canais:

  • Site do Serasa
  • Aplicativo: Serasa, disponível para Android e iOS.
  • WhatsApp: (11) 99575-2096, número oficial informado pela empresa.
  • Correios: atendimento em mais de 7 mil agências no país.

A edição atual do Feirão disponibiliza mais de 42,6 milhões de dívidas para negociação em todo o Brasil. Desde o início do mutirão, em 3 de novembro, mais de 25 mil débitos já haviam sido quitados em Salvador na primeira semana, segundo a Serasa.

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