Salvador ultrapassa R$ 7 bilhões em dívidas; veja como negociar

Salvador ultrapassou R$ 7 bilhões em dívidas negativadas e chegou a 1,28 milhão de pessoas inadimplentes, segundo o Mapa da Inadimplência da Serasa, com dados de setembro de 2026. Para quem precisa regularizar a situação financeira, uma opção será o retorno do Feirão Serasa Limpa Nome à capital baiana, entre os dias 17 e 21 de novembro, na Praça da Mãozinha, no bairro do Comércio.

O atendimento presencial será gratuito, das 9h às 18h, e permitirá consultar pendências e negociar débitos com descontos que podem chegar a 99%. Ao todo, estão disponíveis mais de 14 milhões de ofertas de negociação em Salvador, com condições oferecidas por empresas de diferentes setores, como bancos, financeiras, varejistas e concessionárias de água, energia e gás.

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O pagamento pode ser feito via Pix. Segundo a Serasa, a modalidade permite a baixa instantânea da negativação após a confirmação do pagamento, nos casos em que a dívida é quitada nessas condições.

Dívidas crescem mais rápido que número de inadimplentes em Salvador

Os dados da Serasa mostram que o problema não está apenas na quantidade de pessoas com o nome negativado, mas também no aumento do volume de compromissos financeiros em atraso. Em 12 meses, o número de inadimplentes em Salvador cresceu 1,31%, enquanto a quantidade de dívidas aumentou 5,58%.

Na comparação com agosto, houve uma pequena redução de 0,16% no número de pessoas negativadas. Ainda assim, o valor total das dívidas avançou 0,38%. Em relação a setembro de 2025, a alta chegou a 6,23%, levando o indicador ao maior patamar da série histórica da empresa.

Outro dado que chama atenção é o valor médio devido por consumidor inadimplente. Em setembro, o chamado ticket médio alcançou R$ 5.487,05, uma alta de 4,86% em um ano. Apesar do crescimento, Salvador registra o menor valor médio de dívida entre as 27 capitais brasileiras e ocupa a quinta posição nacional em número de inadimplentes.

Bahia tem mais de 5 milhões de pessoas inadimplentes

O cenário também preocupa em outras regiões do estado. A Bahia soma 5,27 milhões de pessoas inadimplentes, o equivalente a 45,85% da população adulta. O percentual fica abaixo da média nacional, de 51,13%.

As dívidas acumuladas no estado chegam a R$ 24,2 bilhões, com valor médio de R$ 4.596,96 por pessoa inadimplente.

Como negociar dívidas no Feirão da Serasa em Salvador

A tenda presencial do Feirão Serasa Limpa Nome ficará instalada na Praça da Mãozinha, na Rua Riachuelo, no Comércio, entre 17 e 21 de novembro. A estrutura funcionará inclusive no feriado de 20 de novembro, das 9h às 18h.

A 36ª edição do mutirão reúne mais de 3,3 mil empresas parceiras. Em Salvador, cerca de 2 milhões de consumidores podem encontrar oportunidades de negociação na ação presencial, com ofertas que variam conforme a empresa e a dívida.

Além do atendimento na capital, também é possível consultar e negociar débitos por outros canais:

Site do Serasa

Aplicativo: Serasa, disponível para Android e iOS.

WhatsApp: (11) 99575-2096, número oficial informado pela empresa.

Correios: atendimento em mais de 7 mil agências no país.

A edição atual do Feirão disponibiliza mais de 42,6 milhões de dívidas para negociação em todo o Brasil. Desde o início do mutirão, em 3 de novembro, mais de 25 mil débitos já haviam sido quitados em Salvador na primeira semana, segundo a Serasa.