BRASIL
Free flow: motoristas com dívidas têm prazo para regularizar pagamento
Medida faz parte de um processo de regularização
Motoristas com pendências no pagamento de pedágios eletrônicos (free flow) começaram a receber notificações do governo federal nesta terça-feira, 10. Os avisos estão sendo enviados pelo WhatsApp para os celulares cadastrados pelos usuários.
Os pagamentos das tarifas pendentes poderão ser realizadas até a próxima segunda-feira, 16, sem receber multas. Já na terça-feira, 17, os motoristas que não tiverem regularizado os débitos poderão ser multados.
Estabelecida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), a medida faz parte de um processo de regularização que suspendeu provisoriamente as autuações para dar aos motoristas a oportunidade de quitar as dívidas em aberto.
Leia Também:
Como pagar e consultar o free flow?
Para realizar o pagamento dos débitos, os motoristas podem consultar as passagens realizadas nos pedágios eletrônicos pelo aplicativo CNH do Brasil.
Na ferramenta, estará disponível a data em que o veículo passou pelo pedágio, a concessionária responsável pela cobrança, a situação do pagamento e o canal para quitar a tarifa.
Entretanto, o pagamento deve ser realizado diretamente pelos canais informados pela concessionária responsável pelo trecho, que também está disponibilizado no aplicativo.
Com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH, o não pagamento do pedágio é uma infração grave. Para os motoristas que quitarem as tarifas até 16 de novembro, também poderão ter os pontos retirados da CNH.
Veja o passo a passo para consultar o free flow:
- Abrir o aplicativo CNH do Brasil;
- Tocar na opção “Veículos”;
- Escolher e tocar no veículo na lista exibida;
- Tocar na opção “Pedágio eletrônico”.