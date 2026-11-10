Free flow: motoristas com dívidas têm prazo para regularizar pagamento

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Motoristas com pendências no pagamento de pedágios eletrônicos (free flow) começaram a receber notificações do governo federal nesta terça-feira, 10. Os avisos estão sendo enviados pelo WhatsApp para os celulares cadastrados pelos usuários.

Os pagamentos das tarifas pendentes poderão ser realizadas até a próxima segunda-feira, 16, sem receber multas. Já na terça-feira, 17, os motoristas que não tiverem regularizado os débitos poderão ser multados.

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Estabelecida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), a medida faz parte de um processo de regularização que suspendeu provisoriamente as autuações para dar aos motoristas a oportunidade de quitar as dívidas em aberto.

Como pagar e consultar o free flow?

Para realizar o pagamento dos débitos, os motoristas podem consultar as passagens realizadas nos pedágios eletrônicos pelo aplicativo CNH do Brasil.

Na ferramenta, estará disponível a data em que o veículo passou pelo pedágio, a concessionária responsável pela cobrança, a situação do pagamento e o canal para quitar a tarifa.

Entretanto, o pagamento deve ser realizado diretamente pelos canais informados pela concessionária responsável pelo trecho, que também está disponibilizado no aplicativo.

Com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH, o não pagamento do pedágio é uma infração grave. Para os motoristas que quitarem as tarifas até 16 de novembro, também poderão ter os pontos retirados da CNH.

Veja o passo a passo para consultar o free flow: