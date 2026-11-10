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Free flow: motoristas com dívidas têm prazo para regularizar pagamento

Medida faz parte de um processo de regularização

Agatha Victoria Reis
Por
Pedágio na linha amarela administrada pela empresa Lamsa
Pedágio na linha amarela administrada pela empresa Lamsa - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Motoristas com pendências no pagamento de pedágios eletrônicos (free flow) começaram a receber notificações do governo federal nesta terça-feira, 10. Os avisos estão sendo enviados pelo WhatsApp para os celulares cadastrados pelos usuários.

Os pagamentos das tarifas pendentes poderão ser realizadas até a próxima segunda-feira, 16, sem receber multas. Já na terça-feira, 17, os motoristas que não tiverem regularizado os débitos poderão ser multados.

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Estabelecida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), a medida faz parte de um processo de regularização que suspendeu provisoriamente as autuações para dar aos motoristas a oportunidade de quitar as dívidas em aberto.

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Como pagar e consultar o free flow?

Para realizar o pagamento dos débitos, os motoristas podem consultar as passagens realizadas nos pedágios eletrônicos pelo aplicativo CNH do Brasil.

Na ferramenta, estará disponível a data em que o veículo passou pelo pedágio, a concessionária responsável pela cobrança, a situação do pagamento e o canal para quitar a tarifa.

Entretanto, o pagamento deve ser realizado diretamente pelos canais informados pela concessionária responsável pelo trecho, que também está disponibilizado no aplicativo.

Com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH, o não pagamento do pedágio é uma infração grave. Para os motoristas que quitarem as tarifas até 16 de novembro, também poderão ter os pontos retirados da CNH.

Veja o passo a passo para consultar o free flow:

  • Abrir o aplicativo CNH do Brasil;
  • Tocar na opção “Veículos”;
  • Escolher e tocar no veículo na lista exibida;
  • Tocar na opção “Pedágio eletrônico”.
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