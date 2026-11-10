Anvisa determina suspensão de suplementos vendidos na internet

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Suplementos alimentares comercializados por meio da internet estão entre os produtos que tiveram a venda proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), nesta terça-feira, 10.

As medidas do órgão, que determinaram a apreensão de itens de diferentes marcas por irregularidades na fabricação, comercialização e divulgação, foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU).

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A determinação inclui suplementos da W Nutry Ltda., o colostro bovino em pó Muuh Magic, da Hupper Nutrition Ltda., um lote do Kit 3 Ômega Core, da Essencial Nutrition, e produtos da marca Vittacaps.

O que determina a Anvisa

No caso da marca W Nutry Ltda., a agência determinou que os suplementos produzidos pela empresa não podem ser fabricados, comercializados, distribuídos, divulgados ou utilizados.

Ainda segundo a Anvisa, não foram identificados registros ou notificações desses produtos junto ao órgão regulador.

Todos os lotes do suplemento de colostro bovino em pó Muuh Magic também se enquadram nesta proibição. Neste caso, além da ausência de notificação sanitária, a agência identificou publicidade com alegações de benefícios à saúde que não foram autorizadas.

Entre as promessas divulgadas pela empresa, estavam prevenção de diabetes e doenças crônicas, tratamento de ansiedade e estresse, melhora da saúde cardiovascular e cerebral, fortalecimento da imunidade e benefícios à digestão.

Outras empresas

A Essencial Nutrition também foi atingida pela decisão. A determinação da Anvisa envolve o lote L75F0001 do Kit 3 Ômega Core, com 60 cápsulas e validade até abril de 2027.

De acordo com informações da Anvisa, a INP Indústria de Alimentos Ltda., responsável pela marca, informou não reconhecer o produto. Os itens desse lote estavam sendo anunciados no Mercado Livre, na loja Luciano Elias Cardoso da Silva (Megha Utilidades).

A agência também determinou a apreensão de todos os suplementos alimentares da marca Vittacaps. A medida abrange os produtos 6 Magnésios + B12 e Femme Power, que são anunciados e vendidos na Shopee.

Segundo a Anvisa, a Enkaps Indústria de Terceirização Ltda., empresa identificada nos rótulos como fabricante, informou não reconhecer nenhum suplemento alimentar da marca.