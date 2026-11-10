Veja 10 mitos e verdade sobre o anticoncepcional

A chegada da puberdade é repleta de tensões para as meninas, a menstruação, as mudanças no corpo e a fertilidade são tópicos cobertos por estigmas que impedem o conhecimento adequado acerca deles.

Quando a vida sexual é iniciada, as dúvidas e os medos ganham formas ainda maiores e entre eles está o receio de uma gravidez não desejada.

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Mas ao pensar em usar um anticoncepcional, eu tenho certeza que dúvidas envolvendo o risco de trombose, de câncer, a possibilidade de causar infertilidade ou abordo, são situações que você já ouviu e agora o questionamento é se são verdades ou não.

Para esclarecer essas e outras dúvidas, o portal A Tarde conversou com o ginecologista José Carlos Monteiro e reuniu 10 dúvidas frequentes entre as mulheres. As respostas abaixo vão te dizer o que é mito e o que é verdade no mundo dos anticoncepcionais.

Anticoncepcional causa infertilidade?

De acordo com o especialista, isso é um mito e não causa infertilidade.

"Ele impede a ovulação temporariamente e após a suspensão do anticoncepcional, a fertilidade retorna normalmente", afirmou José Carlos.

O médico também frisou que mesmo o uso prolongado, por muitos anos, não há a possibilidade do medicamento comprometer a capacidade de engravidar.

Anticoncepcional pode causar trombose?

O uso de anticoncepcionais combinados com estrogênio podem aumentar o risco de trombose, embora a possibilidade seja considerada baixa. O médico explica que a probabilidade é maior entre mulheres que apresentam fatores de predisposição à doença.

"Os anticoncepcionais que contêm estrogênio, que são as pílulas combinadas, elas podem aumentar realmente o risco de trombose, embora esse risco seja muito baixo, tá?", disse o médico.

Entre as condições que podem elevar esse risco estão a obesidade, o tabagismo e o histórico pessoal de trombose. Por isso, a escolha do método contraceptivo deve considerar as condições de saúde e os antecedentes clínicos de cada paciente.

Anticoncepcional engorda?

José Carlos diz que "não tem nenhuma comprovação de que anticoncepcional faça a mulher ganhar peso. Algumas até podem apresentar retenção de líquido, sensação de inchaço, mas hoje, inclusive, já existem anticoncepcionais que têm ação diurética no controle, inclusive, da retenção do líquido corporal".

Além disso, a resposta do organismo ao contraceptivo pode variar de uma mulher para outra. Segundo o especialista, o ganho de peso está mais relacionado aos hábitos alimentares e ao estilo de vida do que ao uso de anticoncepcionais.

É necessário fazer pausas no uso da pílula para o organismo descansar?

A ideia de que o organismo precisa fazer pausas no uso de anticoncepcionais para descansar é um mito. De acordo com o médico, a interrupção do método sem orientação pode, inclusive, aumentar o risco de uma gravidez não planejada.

O médico explica que "A pílula ou o anticoncepcional injetável ou qualquer método pode ser utilizado por muitos anos, desde que a mulher não tenha nenhuma contraindicação para o uso, tá?"

Assim, mulheres que não apresentam contraindicações podem utilizar o método por períodos prolongados, desde que mantenham o acompanhamento médico e façam avaliações periódicas.

A menstruação precisa vir todos os meses durante o uso da pílula?

A necessidade de interromper o uso de anticoncepcionais para menstruar também é uma dúvida comum. Segundo o especialista, alguns métodos preveem pausas programadas, que provocam um sangramento decorrente da interrupção.

"Existem anticoncepcionais que você tem um intervalo estratégico que gera um sangramento por deprivação hormonal. Na verdade, é um sangramento pela falta da pílula, tá? Isso não traz nenhum tipo de benefício. Em muitos casos, inclusive, o uso contínuo é muito seguro e traz benefícios", informa José Carlos.

O uso contínuo pode ser indicado, inclusive, para mulheres que sofrem com cólicas intensas ou fluxo menstrual excessivo, já que ajuda a controlar esses sintomas. Dessa forma, a pausa para provocar o sangramento não é obrigatória, e existem métodos contraceptivos desenvolvidos especificamente para o uso contínuo.

Anticoncepcional aumenta o risco de câncer?

A relação entre anticoncepcionais hormonais e o desenvolvimento de câncer é considerada uma verdade parcial. Embora alguns estudos apontem uma pequena elevação do risco de câncer de mama e de colo do útero associada ao uso desses métodos, também há efeitos protetores contra outros tipos da doença, como os cânceres de endométrio e de ovário.

O especialista ressalta que os métodos hormonais são considerados eficazes no planejamento familiar e que os possíveis riscos precisam ser avaliados individualmente, sem representar, necessariamente, uma contraindicação ao uso.

"Eu não vejo como esse pequeno risco para câncer de mama ou e de colo do útero como um fator impeditivo ou um fator que preocupe. Toda paciente deve ser avaliada rotineiramente por seu médico ginecologista para que possa escolher o método adequado e com segurança", afirma o médico.

Tomar a pílula sem ter relações sexuais todos os dias faz mal?

"Essa pergunta é interessante porque a rigor a contracepção eh ela não visa favorecer a relação sexual diária. Ela visa, na verdade, eh fazer planejamento familiar, ou seja, impedir a mulher de ovular para que ela não tenha gravidez indesejada", diz José.

Além da função contraceptiva, esses medicamentos também podem ser utilizados no tratamento de diferentes condições de saúde, como endometriose, cólicas menstruais, irregularidade do ciclo, acne, oleosidade da pele e síndrome dos ovários policísticos. Por isso, a indicação pode ocorrer mesmo entre mulheres que não têm vida sexual ativa.

Anticoncepcional pode diminuir a libido?

A diminuição da libido pode ocorrer em algumas mulheres durante o uso de anticoncepcionais hormonais. Isso acontece porque esses métodos inibem a ovulação e podem interferir na produção de hormônios relacionados ao desejo sexual.

"No período periovulatório, a mulher faz um pico de testosterona, que é o hormônio que na mulher ela aumenta a cognição, aumenta o desejo sexual", informa o especialista.

Com o uso do contraceptivo, os níveis desse hormônio podem permanecer mais baixos, o que pode contribuir para a redução do desejo sexual. O especialista destaca, porém, que a libido também sofre influência de fatores emocionais, hormonais e relacionados à rotina e aos relacionamentos.

Caso perceba uma mudança persistente no desejo sexual, a mulher deve procurar orientação médica para avaliar a necessidade de ajustar o método contraceptivo ou investigar outras possíveis causas.

Anticoncepcional causa aborto?

Ao contrário do que algumas informações divulgadas popularmente sugerem, os anticoncepcionais não provocam aborto. Segundo o médico, a ação desses métodos está relacionada à inibição da ovulação, impedindo que o óvulo seja liberado.

"Anticoncepcional não é abortivo, nunca foi nem vai ser. A função do anticoncepcional é inibir a ovulação. E ele jamais vai interromper uma gravidez que já tá estabelecida, tá?", diz o médico.

O mesmo princípio se aplica à pílula do dia seguinte, que atua para evitar a ovulação. Dessa forma, os métodos contraceptivos não interrompem uma gestação já estabelecida.

A pílula do dia seguinte pode ser usada como método habitual?

A pílula do dia seguinte é um método contraceptivo de emergência, indicado para situações pontuais, como quando o preservativo se rompe durante a relação sexual ou ocorre uma relação desprotegida.

O médico alerta que o medicamento não deve substituir os métodos contraceptivos de uso regular. Além de não oferecer proteção contra infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), sua utilização frequente pode comprometer a eficácia na prevenção da gravidez.

"Vamos lembrar que a relação sexual desprotegida, inclusive, aumenta o risco de quê? De doenças, né? Das infecções sexualmente transmitidas. Portanto, a pílula do dia seguinte deve ser utilizada exclusivamente em situações de emergência. O uso habitual não é legal, inclusive reduz a eficácia. Tá certo?", afirma José.