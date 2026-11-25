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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne nesta quarta-feira, 25, com ministros da equipe econômica para definir o escopo e o alcance de novas medidas de ajuste fiscal. As propostas devem integrar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) a ser enviada ao Congresso Nacional.

Lula já autorizou o Ministério da Fazenda a avançar com uma nova rodada de medidas para melhorar as contas públicas. Entre as possibilidades em discussão estão:

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Combate aos supersalários do funcionalismo;

Contenção de despesas fora do limite atual de gastos;

Redução do teto de crescimento real das despesas para 2%.

Votação antes do recesso

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), indicou que a Casa pode votar a nova PEC antes do recesso parlamentar. Ele defendeu um acordo entre os líderes para viabilizar o avanço das propostas.

Na tentativa de acelerar as discussões, Lula se reuniu com o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o atual titular da pasta, Dario Durigan. Após a conversa com o presidente, Haddad foi ao ministério, onde se encontrou reservadamente com Durigan.

Primeira etapa prevê economia de até R$ 56 bilhões

Na terça-feira (24), Lula sancionou o projeto de ajuste fiscal aprovado pela Câmara no início da semana. A proposta prevê uma economia de até R$ 56 bilhões em 2027.

Entre as medidas previstas estão novas possibilidades de bloqueio de gastos públicos, a redução do limite de crescimento das despesas acima da inflação e a diminuição de benefícios tributários.

Também na terça, o presidente da Câmara, Hugo Motta, defendeu a aprovação de medidas adicionais ainda em 2026.

O que muda com o ajuste fiscal?

O texto defende mudanças em pontos como o cálculo do piso da saúde, regulamentação dos chamados supersalários, repasses na Lei Kandir e cortes de benefícios tributários.

O teto de gastos também passará por uma redução, de acordo com o projeto, com um crescimento real de despesas limitado a 2%, diferente do limite atual, que hoje chega a até 2,5%.

Ajuste fiscal: diferença entre Projeto de Lei e PEC

O que entrou no Projeto de Lei Complementar?

Como o arcabouço fiscal brasileiro foi criado por uma lei complementar (LC 200/2023), o governo enviou um PLP para alterar regras que já estavam nesse nível legal:

Trava menor de gastos: reduziu de 2,5% para 2% o limite máximo de crescimento real das despesas em anos de bloqueio orçamentário.

Gatilhos de bloqueio: ampliaram a possibilidade de contingenciar despesas discricionárias para perseguir o centro da meta fiscal.

Corte de benefícios fiscais: elevou a redução linear de incentivos tributários e restringiu o uso de créditos tributários por empresas.

Por que foi PLP?

Porque nenhuma dessas medidas exigia reescrever artigos da Constituição. Com maioria absoluta na Câmara e no Senado e sanção presidencial, a lei já entrou em vigor.

O que exige uma PEC (segunda etapa do ajuste)

Para aprofundar o corte de despesas, a equipe econômica passou a articular uma PEC focada em gastos obrigatórios e vinculados:

Revisão de pisos e fundos constitucionais: alterações nas regras do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), que têm proteção ou vinculação na Constituição.

Regras de despesas obrigatórias: qualquer mudança que mexa nos mínimos constitucionais (como saúde e educação) ou na estrutura de vinculação de receitas prevista na Carta Magna.

Por que precisa ser PEC?

Porque uma lei complementar não pode contrariar o texto constitucional. Para mexer em despesas protegidas pela Constituição, o Congresso precisa aprovar a mudança em dois turnos nas duas Casas, com 3/5 dos votos (308 deputados e 49 senadores).