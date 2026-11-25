ECONOMIA
PEC do ajuste fiscal mira supersalários e despesas fora do teto
Presidente Lula deve se reunir com equipe econômica nesta quarta-feira, 25
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne nesta quarta-feira, 25, com ministros da equipe econômica para definir o escopo e o alcance de novas medidas de ajuste fiscal. As propostas devem integrar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) a ser enviada ao Congresso Nacional.
Lula já autorizou o Ministério da Fazenda a avançar com uma nova rodada de medidas para melhorar as contas públicas. Entre as possibilidades em discussão estão:
- Combate aos supersalários do funcionalismo;
- Contenção de despesas fora do limite atual de gastos;
- Redução do teto de crescimento real das despesas para 2%.
Votação antes do recesso
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), indicou que a Casa pode votar a nova PEC antes do recesso parlamentar. Ele defendeu um acordo entre os líderes para viabilizar o avanço das propostas.
Na tentativa de acelerar as discussões, Lula se reuniu com o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o atual titular da pasta, Dario Durigan. Após a conversa com o presidente, Haddad foi ao ministério, onde se encontrou reservadamente com Durigan.
Leia Também:
Primeira etapa prevê economia de até R$ 56 bilhões
Na terça-feira (24), Lula sancionou o projeto de ajuste fiscal aprovado pela Câmara no início da semana. A proposta prevê uma economia de até R$ 56 bilhões em 2027.
Entre as medidas previstas estão novas possibilidades de bloqueio de gastos públicos, a redução do limite de crescimento das despesas acima da inflação e a diminuição de benefícios tributários.
Também na terça, o presidente da Câmara, Hugo Motta, defendeu a aprovação de medidas adicionais ainda em 2026.
O que muda com o ajuste fiscal?
O texto defende mudanças em pontos como o cálculo do piso da saúde, regulamentação dos chamados supersalários, repasses na Lei Kandir e cortes de benefícios tributários.
O teto de gastos também passará por uma redução, de acordo com o projeto, com um crescimento real de despesas limitado a 2%, diferente do limite atual, que hoje chega a até 2,5%.
Ajuste fiscal: diferença entre Projeto de Lei e PEC
O que entrou no Projeto de Lei Complementar?
Como o arcabouço fiscal brasileiro foi criado por uma lei complementar (LC 200/2023), o governo enviou um PLP para alterar regras que já estavam nesse nível legal:
- Trava menor de gastos: reduziu de 2,5% para 2% o limite máximo de crescimento real das despesas em anos de bloqueio orçamentário.
- Gatilhos de bloqueio: ampliaram a possibilidade de contingenciar despesas discricionárias para perseguir o centro da meta fiscal.
- Corte de benefícios fiscais: elevou a redução linear de incentivos tributários e restringiu o uso de créditos tributários por empresas.
Por que foi PLP?
Porque nenhuma dessas medidas exigia reescrever artigos da Constituição. Com maioria absoluta na Câmara e no Senado e sanção presidencial, a lei já entrou em vigor.
O que exige uma PEC (segunda etapa do ajuste)
Para aprofundar o corte de despesas, a equipe econômica passou a articular uma PEC focada em gastos obrigatórios e vinculados:
- Revisão de pisos e fundos constitucionais: alterações nas regras do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), que têm proteção ou vinculação na Constituição.
- Regras de despesas obrigatórias: qualquer mudança que mexa nos mínimos constitucionais (como saúde e educação) ou na estrutura de vinculação de receitas prevista na Carta Magna.
Por que precisa ser PEC?
Porque uma lei complementar não pode contrariar o texto constitucional. Para mexer em despesas protegidas pela Constituição, o Congresso precisa aprovar a mudança em dois turnos nas duas Casas, com 3/5 dos votos (308 deputados e 49 senadores).