A Confederação Nacional da Indústria (CNI) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que suspenda o decreto do governo Lula e a portaria do Ministério do Trabalho que regulamentaram o fim da escala 6x1 e a redução gradual da jornada.

Para a entidade, o Executivo “extrapolou o poder de regulamentar” e caberia ao Congresso Nacional disciplinar o assunto.

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A CNI também quer que o Supremo determine ao Executivo que se abstenha de normatizar aspectos da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) sobre o fim da escala 6x1.

A entidade pede ainda que a Corte faça um apelo ao Congresso para que os parlamentares regulamentem, em até 180 dias, questões relacionadas à redução da jornada.

CNI aponta invasão de competência do Congresso

Na ação, a confederação defende que a regulamentação legislativa trate especialmente dos regimes diferenciados de trabalho e discuta “medidas de mitigação dos impactos sobre microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte”.

Segundo a CNI, o decreto e a portaria “invadiram a competência legislativa” ao abordar temas como turnos ininterruptos de revezamento, jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, compensação e horas extras, divisores do salário-hora, remuneração do repouso semanal, normas coletivas, fiscalização e prestação de informações ao eSocial.

A entidade afirma que o governo Lula, ao editar o decreto, “usurpou a competência legislativa e comprometeu o equilíbrio funcional” entre os Poderes. Sobre a portaria do Ministério do Trabalho, a CNI sustenta que a norma “viola a legalidade, a separação dos Poderes e os limites constitucionais do poder regulamentar”.

Entidade cita decisão de Flávio Dino

A confederação lembra que a implantação do fim da escala 6x1 já é alvo de questionamento no STF. Na ação, destaca decisão do ministro Flávio Dino, que manteve o cronograma da redução da jornada e fez um apelo ao Congresso para disciplinar os regimes diferenciados de trabalho.

“A disciplina de jornada, adicional de horas extras e compensação de horários integra o núcleo do direito do trabalho. O afastamento das prerrogativas do Congresso Nacional para que o Executivo governe as relações trabalhistas mediante decretos desfigura a separação dos Poderes (art. 2º da Constituição) e atenta contra a própria estabilidade das instituições republicanas”, afirma a CNI.