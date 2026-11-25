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O fim da escala 6x1 terá novas regras a partir de dezembro e promete mudar a rotina de trabalhadores do setor de transportes. Uma portaria publicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nesta segunda-feira, 23, detalha a redução da jornada semanal, a garantia de dois dias de descanso remunerado e as condições para reorganização das escalas.

A medida atinge empresas de ônibus urbanos, metropolitanos e rodoviários, além de transportadoras de cargas e serviços de fretamento. Motoristas, cobradores, mecânicos e outros profissionais do setor também precisarão ter suas jornadas adaptadas.

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De acordo com a Portaria MTE nº 2.041, a partir de 16 de dezembro de 2026, a jornada normal máxima será de 42 horas semanais. Já em 16 de dezembro de 2027, o limite passará para 40 horas.

A redução não poderá provocar cortes nos salários ou nos pisos das categorias. Para as empresas, o principal desafio será manter a operação dos serviços sem comprometer os novos períodos de descanso dos funcionários.

O que muda com o fim da escala 6x1?

A nova regulamentação garante dois períodos de repouso semanal, cada um com 24 horas consecutivas. Um deles deverá ocorrer preferencialmente aos domingos, mas isso não significa que todos os trabalhadores terão folgas obrigatórias nesse dia.

Em atividades que precisam funcionar continuamente, como o transporte coletivo e a distribuição de mercadorias, as empresas poderão organizar escalas de revezamento.

A portaria também permite mecanismos de compensação dos descansos por meio de acordos e convenções coletivas. Uma decisão liminar do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), estabelece condições para essa organização, desde que o direito às duas folgas seja integralmente preservado.

Na prática, as empresas terão de reorganizar os turnos para garantir o funcionamento dos serviços e, ao mesmo tempo, cumprir os novos limites de jornada.

Fim da escala 6x1 terá novas regras para motoristas - Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE | 24.03.2017

Como a mudança pode afetar os ônibus?



No transporte público, a principal dificuldade será manter a quantidade de viagens com a redução dos dias trabalhados por parte dos funcionários.

Uma linha que funciona das 4h à meia-noite, por exemplo, precisa de motoristas distribuídos em diferentes horários, além de equipes responsáveis pela limpeza, manutenção e abastecimento dos veículos.

Com a mudança, as empresas poderão redistribuir os turnos e, dependendo da necessidade, ampliar o número de funcionários.

Uma simulação realizada pela WPLEX Software e apresentada em encontro da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado de São Paulo (Fetpesp) apontou a necessidade de aproximadamente 20% mais motoristas para manter a mesma programação de viagens nas condições analisadas.

O setor também estima que a redução da jornada para 40 horas semanais poderá elevar em cerca de 15% os custos relacionados aos motoristas. Considerando o peso da mão de obra nas despesas operacionais, o impacto potencial sobre tarifas ou subsídios poderia chegar a 7,5%.

Esses números são projeções empresariais, não aumentos de passagens já definidos. Qualquer eventual reajuste dependerá de análises técnicas, contratos e negociações com o poder público.

Fim da escala 6x1 terá novas regras para motoristas - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

E para caminhoneiros e motoristas rodoviários?



As mudanças também exigirão adaptações no transporte de cargas e nas viagens rodoviárias de longa distância.

Nessas operações, os profissionais podem passar vários dias fora de suas cidades, percorrendo diferentes estados e enfrentando situações como bloqueios de estradas, atrasos em entregas e fiscalizações.

Por isso, a organização das folgas poderá considerar as particularidades de cada atividade, desde que respeite a legislação e os acordos coletivos.

A Lei do Motorista continua em vigor, assim como as regras sobre tempo de direção, intervalos entre jornadas e descanso. O período em que o profissional permanece à disposição da empresa não pode ser contabilizado automaticamente como repouso.

No caso dos caminhoneiros autônomos sem vínculo empregatício, a escala 5x2 não será aplicada automaticamente como regime de trabalho. Esses profissionais continuam sujeitos às regras de trânsito e aos períodos obrigatórios de descanso durante a condução.

Salário vai diminuir com a nova jornada?



A portaria determina que a redução da jornada não poderá resultar em diminuição dos salários mensais ou dos pisos das categorias.

Uma das alterações está no cálculo do valor da hora trabalhada. Atualmente, a referência para uma jornada de 44 horas semanais é o divisor 220. Com a redução para 42 horas, ele passará para 210. Quando o limite chegar a 40 horas, será utilizado o divisor 200.

Veja como fica o cálculo para um trabalhador que recebe R$ 3 mil por mês:

44 horas semanais: R$ 13,64 por hora;

R$ 13,64 por hora; 42 horas semanais: R$ 14,29 por hora;

R$ 14,29 por hora; 40 horas semanais: R$ 15 por hora.

Assim, o salário mensal permanece em R$ 3 mil, mas o valor de referência de cada hora trabalhada aumenta.

Quando as empresas precisam se adaptar?

A primeira etapa da mudança começa em 16 de dezembro de 2026, com a jornada máxima de 42 horas semanais e os dois períodos de descanso remunerado. Um ano depois, em 16 de dezembro de 2027, o limite será reduzido para 40 horas.

Empresas que possuem contratos administrativos de transporte coletivo com prefeituras e governos estaduais também terão de observar um prazo específico para adequações contratuais.

Após uma decisão do STF, o período para adaptação dos contratos abrangidos foi reduzido para 180 dias, com prazo final em 14 de abril de 2027. A medida permite ajustes e eventual recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos.

A fiscalização das novas regras terá procedimento de dupla visita nos primeiros 90 dias de cada etapa. Isso significa que, inicialmente, os empregadores poderão receber orientação sobre as exigências, sem que exista uma autorização geral para descumprir a legislação durante esse período.

Fim da escala 6x1 terá novas regras para motoristas - Foto: Uendel Galter | Ag A TARDE | 29/12/2021

O que muda para os passageiros?



Para quem depende do transporte público, a principal preocupação é a manutenção dos horários e da oferta de viagens.

A nova jornada não determina automaticamente a retirada de ônibus das ruas ou a redução de linhas. As empresas precisarão reorganizar as equipes para cumprir os direitos dos trabalhadores e manter os serviços em funcionamento.

No transporte de cargas, as mudanças poderão exigir novos planejamentos de viagens, entregas e escalas de motoristas.

A regulamentação ainda poderá ser complementada por negociações coletivas e decisões judiciais. Por enquanto, o desafio será adaptar as operações às novas exigências sem comprometer a prestação dos serviços.