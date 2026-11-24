O presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), desembargador Maurício Kertzman, defendeu a transparência no uso da inteligência artificial (IA) no sistema de Justiça e destacou a necessidade de responsabilização dos magistrados e advogados pela utilização dessas ferramentas. Em entrevista ao portal A TARDE, o magistrado afirmou que o debate sobre a tecnologia deixou de estar restrito à necessidade de sua adoção e passou a envolver a forma como ela deve ser utilizada.

A declaração foi dada nesta terça-feira, 24, durante a 25ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, realizada no Centro de Convenções de Salvado. O evento reúne profissionais do Direito para discutir, entre outros temas, os impactos das novas tecnologias sobre a atividade jurídica.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“A inteligência artificial hoje já não é mais uma pergunta se devemos utilizar, mas sim uma pergunta constante de como devemos usar. E essa forma da utilização da inteligência artificial é muito importante, que não perca a humanidade, mas sobretudo que tenha auditabilidade e transparência”, afirmou.

Conhecimento prévio

Segundo Kertzman, a utilização dessas ferramentas nos tribunais deve permitir que os advogados tenham conhecimento sobre quando e de que maneira a tecnologia foi empregada, de modo a garantir o exercício do contraditório.

“O advogado deve acompanhar o uso da inteligência artificial, deve saber quando essa inteligência artificial foi utilizada e de que forma, para que o contraditório possa ser devidamente exercido. Então, a responsabilidade pelo uso da inteligência artificial de quem peticiona é do advogado e de quem decide é do juiz”, explicou.

O presidente do TRE-BA ressaltou que a tecnologia deve funcionar como instrumento de auxílio à atividade jurídica, sem substituir a responsabilidade dos profissionais envolvidos nos processos.

“Nem o juiz nem o advogado delegam a responsabilidade à inteligência artificial, mas sim utiliza e deve utilizar sempre como uma ferramenta de auxílio, assumindo a responsabilidade de forma transparente”, pontuou.

Regulamentação da inteligência artificial

Kertzman também destacou que as discussões sobre os critérios para a utilização da inteligência artificial no Judiciário ainda estão em desenvolvimento. O desembargador ressaltou a participação da advocacia, da magistratura e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nesse processo.

“O debate em relação às formas de fazer isso ainda é algo muito, digamos assim, em elaboração. E essa elaboração tem a participação dos advogados, dos magistrados e, seguramente, participação do Conselho Nacional de Justiça, que está evoluindo na forma de regulamentação do uso da inteligência artificial”, afirmou.

Justiça diante das mudanças na sociedade

Questionado pelo A TARDE sobre a capacidade da advocacia e do sistema de Justiça de acompanhar as transformações no comportamento da sociedade provocadas pelas redes sociais e pela inteligência artificial, Kertzman reconheceu que o avanço tecnológico representa um desafio para os operadores do Direito.

“É sempre um desafio. A sociedade sempre evolui mais rápido do que a legislação, e cabe a nós, operadores do Direito, estar atentos a essa evolução para evoluirmos também. Então, é um desafio, mas um desafio necessário”, avaliou.