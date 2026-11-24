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Oito pessoas foram presas em flagrante durante uma operação da Polícia Federal (PF) contra o tráfico internacional de drogas no Aeroporto Internacional de Salvador.



A ação resultou na apreensão de aproximadamente 15 kg de cocaína entre os dias 16 e 20 de novembro. Parte dos passageiros transportava a droga dentro do próprio organismo, após engolir cápsulas do entorpecente.

A operação, batizada de El Pacto, foi realizada simultaneamente em 14 países e contou com o apoio do canil do Batalhão de Choque da Polícia Militar (PM) na capital baiana.



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1 de 2 | Foto: Divulgação/Polícia Federal

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Cocaína estava escondida no corpo e nas bagagens dos passageiros

Imagens divulgadas pela Polícia Federal mostram cápsulas de cocaína retiradas do organismo de um dos passageiros. Além do transporte por ingestão, outro suspeito foi flagrado com a droga presa ao corpo por meio de adesivos.

Em outras abordagens, os agentes encontraram tabletes de cocaína escondidos em compartimentos improvisados nas bagagens. Durante a operação, também foram apreendidos dinheiro em euros e aparelhos celulares.

Presos podem estar ligados a esquema internacional de tráfico

Os oito passageiros foram autuados por tráfico internacional de drogas e permanecem à disposição da Justiça Federal. A Polícia Federal não divulgou os nomes dos suspeitos nem os destinos das viagens.

As investigações continuam para identificar possíveis organizações criminosas envolvidas no recrutamento dos passageiros, no transporte dos entorpecentes para o exterior e no recebimento da droga em outros países.





Aeroporto de Salvador já soma 24 prisões por tráfico em 2026

Com os flagrantes da Operação El Pacto, chegou a 24 o número de pessoas presas por tráfico internacional de drogas no Aeroporto de Salvador em 2026. Ao todo, as apreensões de cocaína no terminal ultrapassaram 81 kg.

Antes da operação, a Polícia Federal já havia prendido outras 16 pessoas e apreendido 66,41 kg da droga no aeroporto.

Além disso, outros 17 passageiros que embarcaram na capital baiana foram presos nos aeroportos de Lisboa, em Portugal, e Paris, na França. As detenções ocorreram após o compartilhamento de informações entre a Polícia Federal e autoridades policiais europeias.