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MC Ryan SP é um dos alvos das operações Narco Azimut III, Narco Oriente e Narco Alicerce, realizadas pela PF (Polícia Federal) nesta terça-feira, 24. O cantor teve seus bens bloqueados por determinação da Justiça de São Paulo, após o cumprimento de um mandado.

As investigações buscam desintegrar estruturas criminosas suspeitas de movimentar mais de R$ 4,31 bilhões no Brasil e no exterior, através de empresas de fachada e instituições de pagamento que realizam transferências bancárias por meio de cripto ativos.

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Ao todo, foram cumpridos 72 mandados judiciais, sendo 36 deles de prisão temporária e os outros 36 de busca e apreensão. Os pedidos foram expedidos pela 5ª Vara Federal de Santos (SP), que também determinou a apreensão de veículos, dinheiro em espécie, documentos e equipamentos, com limites de até R$ 3,2 bilhões.

De acordo com a PF, os suspeitos já estavam sendo investigados e apontados em apurações anteriores relacionadas à lavagem de capitais. Dentre as principais práticas investigadas pelos oficiais estão fraudes envolvendo apostas on-line e falsas ofertas de emprego no exterior.

Mobilização em todo o Brasil

Ao todo, as três operações mobilizaram cerca de 130 policiais para cumprir os 72 mandados. As ações foram realizadas em 5 estados e no Distrito Federal. São eles São Paulo, Paraná, Pernambuco, Goiás e Rio Grande do Sul.

Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e evasão de divisas. Além de outros entre outros específicos, de acordo com cada caso.