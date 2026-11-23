O apresentador Fred Bruno compartilhou com os seguidores a chegada do seu segundo filho. O nascimento foi anunciado neste domingo, 22, nas redes sociais. O bebê nasceu na última sexta-feira, 20, às 22h33, e é o primeiro filho do apresentador com a influenciadora Indi Lunar. O menino não teve o nome revelado.

Na publicação, compartilhou fotos após o parto e falou sobre sua paternidade. "Meu segundo filho nasceu e eu realmente nasci pra isso. Na sexta-feira, dia 20 de novembro de 2026, às 22h33, tive a oportunidade de viver novamente o maior amor que um ser humano é capaz de sentir", escreveu.

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De acordo com o jornalista, a influenciadora e o recém-nascido estão bem e receberam todo carinho de Cris, de 5 anos. "Ele e a mamãe estão muito bem e recebendo todo o carinho do mundo, inclusive do seu irmãozinho mais velho. Obrigado a todos que em algum momento do dia pararam pra pensar no nosso neném", completou.

Bianca Andrade, mãe de Cris e ex-companheira de Fred, também deixou um comentário carinhoso na publicação. "Ele é tão fofinho! Muita saúde para a mamãe, Indi Lunar, cuidar desse neném e muito amor do Fred para cuidar da mamãe. O Guduguinho vai cuidar muito também! O que precisarem, sabem que podem contar. Tamo junto!", escreveu.

Fred Bruno e Indi Lunar anunciaram a gravidez em julho deste ano, quando a gestação já estava avançada. Na ocasião, o apresentador explicou que a namorada pretendia manter a vida pessoal reservada. "Esse desejo dela vai continuar sendo respeitado", afirmou.