Gabriely Miranda usou suas redes sociais para criticar o uso de imagens falsas associadas ao seu filho Kendrick. Esposa do jogador de futebol Endrick, do Real Madrid, a modelo afirmou que as pessoas estão criando registros de Inteligência Artificial (IA) dela com o bebê, que nasceu recentemente.

“Estão criando diversas imagens minhas e do meu filho com IA, e o pior: tem gente que acredita que aquilo é real!”, afirmou ela, que recentemente fez uma declaração explicando o motivo de não mostrar o rosto do herdeiro na internet.

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A loira também pediu que os fãs denunciem a página que compartilhou estes registros. “Peço que denunciem. Não é uma página de fãs! Sou bloqueada, assim como minha família, justamente para que não possamos ver essa palhaçada”, declarou.

“Essa inteligência artificial está passando de todos os limites. Até quando o Instagram vai permitir esse tipo de conteúdo? E por que, quando denunciamos, a plataforma não reconhece a manipulação?”, concluiu.

Porque Gabriely não mostrou o filho?

Embora Gabriely tenha compartilhado registros de sua gestão nas redes sociais, a influenciadora e o marido optaram por não exibir imagens do parto ou do rosto de Kendrick na web.

O nascimento do bebê só foi anunciado pelo atleta cerca de um mês depois, durante uma coletiva de imprensa no amistoso da Seleção Brasileira em Singapura. Após a declaração, a influenciadora confirmou o parto e explicou o motivo de não expor esse momento na internet.

“Não vemos necessidade de expor o dia do nascimento do nosso filho nas redes sociais. Ele é apenas um bebê, e queremos preservar a sua privacidade. Esse é um momento nosso, íntimo e especial, que não precisa ser transformado em conteúdo ou partilhado com a internet”, disse Gabriely.

“Durante a minha gravidez, ou melhor, infelizmente, ao longo de todo o meu relacionamento com o meu marido, eu nunca recebi o respeito que deveria ter recebido. Foram inúmeras mensagens de ódio, desejos de morte, comentários maldosos e ataques que nenhuma mulher deveria ter de enfrentar, muito menos durante uma gestação”, desabafou.

“A nossa escolha é não expor o nosso filho, e esperamos que isso seja respeitado. Que Deus abençoe a todos”, concluiu.