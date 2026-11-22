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A trajetória de Jorge Soweto, marcada pela atuação nos movimentos sociais em defesa da população negra e pela contribuição à cultura afro-brasileira, foi o tema do desfile do Bloco Afro Sorriso Negro na Micareta de Feira de Santana.

A homenagem aconteceu neste sábado, 21, no circuito Maneca Ferreira, com uma apresentação que reuniu música, dança e referências à ancestralidade africana.

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Os figurinos, as cores e os ritmos apresentados pelo bloco deram destaque às tradições culturais e religiosas de matriz africana.

A proposta foi levar para a avenida não apenas uma celebração artística, mas também o reconhecimento da história de quem contribuiu para fortalecer a identidade e a representatividade negra no município.

Bloco Afro Sorriso Negro valoriza ancestralidade e identidade negra

Formalizado em 2011, o Sorriso Negro integra o conjunto de entidades culturais afro de Feira de Santana. O grupo tem como objetivo preservar e difundir a ancestralidade, a memória e a identidade afro-brasileira, utilizando a cultura como instrumento de valorização das raízes negras.

A homenagem a Jorge Soweto destacou sua atuação em diferentes frentes, como os movimentos sociais, a produção cultural e a música ligada às matrizes africanas.

O reconhecimento de sua trajetória também chamou atenção para a importância de preservar a memória de pessoas que contribuíram para a defesa dos direitos da população negra e para a valorização de suas expressões culturais.

Micareta de Feira destaca cultura afro-baiana

A apresentação do Sorriso Negro integrou a programação oficial da Micareta de Feira, promovida pela Prefeitura de Feira de Santana. Ao ocupar o circuito Maneca Ferreira, o bloco levou ao público manifestações artísticas que reforçam a presença da cultura afro-baiana na festa.

A participação das agremiações afro também evidencia o papel desses grupos na preservação das tradições e na construção da diversidade cultural da Micareta.