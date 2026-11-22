CARNAVAL FORA DE ÉPOCA!
Confira a grade completa da Micareta de Feira neste domingo (22)
Léo Santana, Pablo e Olodum são destaques para esse final de semana
O último dia da Micareta de Feira de Santana promete muita música e grandes atrações neste domingo, 22. A programação reúne nomes conhecidos do pagode, axé e arrocha, com apresentações de Léo Santana, Pablo, Alinne Rosa, Olodum, Pagodart e O Kanalha.
Os shows e desfiles começam às 14h30 e seguem até a noite, no Circuito Maneca Ferreira, localizado na Avenida Presidente Dutra. A programação também conta com blocos tradicionais, artistas locais e manifestações culturais.
Léo Santana, Pablo e Olodum são destaques do domingo
Entre os principais nomes da programação estão Léo Santana, com apresentação prevista para as 17h, e Alinne Rosa, que deve subir ao circuito às 19h.
O arrocha também terá espaço com Pablo, marcado para as 20h. Já o Olodum tem apresentação prevista para as 21h.
Outras atrações, como Pagodart, La Fúria, Galeguinho SPA e O Kanalha, também integram a programação do último dia da festa.
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Confira os horários das atrações neste domingo (22)
A programação começa às 14h30, com Asa Filho e o Reisado de São Vicente. Confira a ordem completa dos desfiles e apresentações:
Horário Atração
- 14h30 Asa Filho e o Reisado de São Vicente
- 15h Tambores Urbanos
- 15h20 Bloco Traçajá
- 15h40 Bloco Os Nagôs
- 16h Quixabeira da Matinha
- 16h20 Unidos pelo Samba
- 16h40 Bloco dos Blogueiros
- 17h Léo Santana
- 17h40 Jai Peri
- 18h Pagodart
- 18h20 Galeguinho SPA
- 18h40 La Fúria
- 19h Alinne Rosa
- 19h20 O Kanalha
- 19h40 João Nagô – Bloco Euterpe
- 20h Pablo
- 20h40 Quintal da Tia Carla
- 21h Olodum
- 21h20 Banda Petty
- 21h40 Outros Baianos
- 22h Seresta do Rasta
- 22h20 Luziel
- 22h40 Jaldo Sem Retoque
- 23h Ederlan Lima
- 23h20 O Poeta
- 23h40 Bloco Pipoca da Cidadania e do Trabalho Decente