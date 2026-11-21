FOLIA
Micareta de Feira tem Psirico, Tony Salles e Kannário no sábado (21)
Terceiro dia da festa reúne grandes nomes do pagode e do axé, além de artistas locais e blocos afro
A programação do terceiro dia da Micareta de Feira 2026 promete movimentar o Circuito Maneca Ferreira, em Feira de Santana, neste sábado, 21. Entre as atrações previstas estão Psirico, Tony Salles, Igor Kannário, Tomate e Michele Andrade, além de bandas e artistas que integram a cena musical baiana.
Com o tema “O verão começa aqui”, a festa é realizada na Avenida Presidente Dutra e reúne artistas nacionais, grupos locais, blocos e manifestações culturais ao longo de quatro dias de programação. Considerada uma das principais micaretas da Bahia, a celebração chega ao terceiro dia com atrações distribuídas a partir da tarde.
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Psirico, Tony Salles e Kannário estão entre as atrações
Os shows começam às 15h30, com a Banda On, no Bloco Inclusive Eu. Em seguida, às 16h, o Cortejo Moviafro abre espaço para uma manifestação cultural no circuito.
Tony Salles está previsto para se apresentar às 16h40, no Bloco Lá Vem Eles. Já o Psirico desfila às 18h, no Bloco Lá Vem Elas. Mais tarde, Tomate sobe ao circuito às 19h, enquanto Michele Andrade está programada para as 21h.
A programação segue durante a noite e a madrugada, com a apresentação de Igor Kannário prevista para as 23h20.
Confira a programação completa deste sábado (21)
- 15h30 – Banda On – Bloco Inclusive Eu
- 16h – Cortejo Moviafro
- 16h20 – Kateretê
- 16h40 – Tony Salles – Bloco Lá Vem Eles
- 17h – Bloco Afro Flor de Ijexá
- 17h20 – Letícia Brasil – Bloco Delas
- 17h40 – Bloco Quilombo
- 18h – Psirico – Bloco Lá Vem Elas
- 18h20 – Igor, o Rei da Farra
- 18h40 – Maryzélia
- 19h – Tomate
- 19h20 – Chicana
- 19h40 – Duas Medidas
- 20h – Netto Brito
- 20h20 – Anna Catarina
- 20h40 – Balanço Gostoso
- 21h – Michele Andrade
- 21h40 – Na Rumbeira
- 22h – Devinho Novaes
- 22h20 – Rubynho
- 22h40 – Vinny Nogueira
- 23h – Jean Santana
- 23h20 – Igor Kannário
- 23h40 – É o MT