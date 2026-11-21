A Micareta de Feira de Santana 2026 registrou 79 ocorrências acompanhadas pelo Plantão Integrado de Direitos Humanos nos dois primeiros dias da festa, entre quinta-feira, 19, e sexta-feira, 20.

Entre os casos identificados estão situações de trabalho infantil, violência física, violações de direitos e vulnerabilidade social. A maior parte dos registros foi concentrada no Circuito Maneca Ferreira, que reuniu cerca de 97% das ocorrências.

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Do total contabilizado, 61 foram classificados como registros qualificados, envolvendo situações de provável crime (56%), vulnerabilidade social (26%) e violação de direitos (18%). Os dados fazem parte do balanço das ações de fiscalização, acolhimento e proteção realizadas por mais de 40 órgãos e entidades que atuam de forma integrada durante a festa.



Trabalho infantil e condições precárias preocupam equipes

Entre as principais ocorrências identificadas estão 14 casos de trabalho indecente, 10 de trabalho infantil e outros 10 envolvendo crianças e adolescentes que acompanhavam vendedores durante a jornada de trabalho. Também foram registrados oito episódios de violência praticada por agentes públicos e sete de violência física.

Na sexta-feira, 20, as equipes intensificaram as buscas para identificar trabalhadores em situação de vulnerabilidade. Durante a ação, foram encontrados 52 vendedores de bebidas em situação de rua, incluindo pessoas alojadas em barracas de acampamento.

A fiscalização também identificou 20 catadores de materiais recicláveis trabalhando sem equipamentos de proteção individual (EPIs) e fardamento. As situações foram encaminhadas para articulação com outros órgãos da rede de proteção.

Conselho Tutelar registra violações envolvendo crianças e adolescentes

A proteção de crianças e adolescentes também concentrou parte das ações do Plantão Integrado. Nos dias 19 e 20, o Conselho Tutelar de Feira de Santana contabilizou 18 violações de direitos e aplicou 25 medidas de proteção. Entre as principais situações identificadas estão negligência e violência física.

Outro serviço de atendimento foi o Espaço Criança, equipamento municipal com funcionamento 24 horas. No primeiro dia de atividade, o local recebeu 18 crianças e adolescentes, filhos de ambulantes e barraqueiros, e realizou nove acolhimentos temporários.

Ações de acolhimento e atendimento às mulheres

As trabalhadoras da festa também foram acompanhadas pelas equipes de proteção. Na Avenida Presidente Dutra, uma ação de busca ativa abordou cerca de 150 pessoas, distribuiu aproximadamente 350 materiais informativos e entrevistou 46 mulheres que atuam como catadoras, cordeiras e ambulantes.

Já no espaço “Cuidar de Quem Cuida”, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Bahia (SPM-BA), foram cadastradas 25 mulheres e realizados 94 atendimentos. A estrutura disponibilizou serviços de reflexologia, maquiagem, massagem, auriculoterapia e penteado.

Fiscalização identifica barreiras de acessibilidade

As condições de acesso para pessoas com deficiência também foram monitoradas durante os dois primeiros dias da Micareta. A Superintendência dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SUDEF) abordou 23 pessoas, visitou 12 espaços e identificou 15 situações relacionadas à acessibilidade. Também foram registradas 33 pulseiras de identificação.

Em parceria com a Patrulha Inclusiva, as equipes acompanharam pessoas com deficiência desde a entrada no circuito até os espaços inclusivos, além de promover ações de escuta e orientação.

As fiscalizações conjuntas do PROCON-BA e da SUDEF identificaram irregularidades em dois camarotes. Também foram encontradas barreiras de acessibilidade em hotéis, sanitários, balcões de atendimento e espaços de prestação de serviços. Os estabelecimentos estão sendo orientados para melhorar as condições de acesso e participação na festa.

Plantão reúne mais de 40 órgãos e segue até domingo

Coordenado pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), por meio da Superintendência de Apoio e Defesa aos Direitos Humanos (SUDH), o Plantão Integrado conta com mais de 40 órgãos e entidades e 110 profissionais capacitados.

A estrutura de atendimento está distribuída em três frentes: um posto fixo no Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, um posto avançado na Avenida Presidente Dutra e equipes volantes que circulam pelo circuito da festa.

Realizada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da SJDH, em parceria com a organização Pontos Diversos, a iniciativa chega ao terceiro ano consecutivo na Micareta de Feira.

As atividades seguem até domingo, 22, com ações de prevenção, acolhimento, orientação e encaminhamento de casos de violação de direitos humanos.