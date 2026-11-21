PROGRAMAÇÃO COMPLETA!
Micareta de Feira: confira a programação de sábado e domingo
Shows acontecem no Circuito Maneca Ferreira, na Avenida Presidente Dutra
A Micareta de Feira de Santana 2026 promete movimentar o fim de semana com grandes nomes da música baiana e atrações de diferentes estilos.
A programação de sábado, 21, e domingo, 22, reúne artistas como Tony Salles, Psirico, Tomate, Igor Kannário, Léo Santana, Alinne Rosa, Pablo e Olodum.
Os shows acontecem no Circuito Maneca Ferreira, na Avenida Presidente Dutra, com apresentações de artistas nacionais, bandas locais, blocos afros e grupos culturais. A programação foi divulgada na quarta-feira, 18, véspera do início da festa.
No sábado, a programação começa às 15h30, com a Banda On, no Bloco Inclusive Eu. Entre os destaques estão Tony Salles, previsto para as 16h40, Psirico, às 18h, Tomate, às 19h, e Igor Kannário, às 23h20.
Leia Também:
Já no domingo, a festa começa mais cedo, às 14h30, com Asa Filho e o Reisado de São Vicente. Léo Santana está previsto para as 17h, Alinne Rosa às 19h, Pablo às 20h e Olodum às 21h.
Programação de sábado (21)
CIRCUITO MANECA FERREIRA
- 15h30 – Banda On – Bloco Inclusive Eu
- 16h – Cortejo Moviafro
- 16h20 – Kateretê
- 16h40 – Tony Salles – Bloco Lá Vem Eles
- 17h – Bloco Afro Flor de Ijexá
- 17h20 – Letícia Brasil – Bloco Delas
- 17h40 – Bloco Quilombo
- 18h – Psirico – Bloco Lá Vem Elas
- 18h20 – Igor, o Rei da Farra
- 18h40 – Maryzélia
- 19h – Tomate
- 19h20 – Chicana
- 19h40 – Duas Medidas
- 20h – Netto Brito
- 20h20 – Anna Catarina
- 20h40 – Balanço Gostoso
- 21h – Michele Andrade
- 21h40 – Na Rumbeira
- 22h – Devinho Novaes
- 22h20 – Rubynho
- 22h40 – Vinny Nogueira
- 23h – Jean Santana
- 23h20 – Igor Kannário
- 23h40 – É o MT
Programação de domingo (22)
CIRCUITO MANECA FERREIRA
- 14h30 – Asa Filho e o Reisado de São Vicente
- 15h – Tambores Urbanos
- 15h20 – Bloco Traçajá
- 15h40 – Bloco Os Nagôs
- 16h – Quixabeira da Matinha
- 16h20 – Unidos pelo Samba
- 16h40 – Bloco dos Blogueiros
- 17h – Léo Santana
- 17h40 – Jai Peri
- 18h – Pagodart
- 18h20 – Galeguinho SPA
- 18h40 – La Fúria
- 19h – Alinne Rosa
- 19h20 – O Kanalha
- 19h40 – João Nagô – Bloco Euterpe
- 20h – Pablo
- 20h40 – Quintal da Tia Carla
- 21h – Olodum
- 21h20 – Banda Petty
- 21h40 – Outros Baianos
- 22h – Seresta do Rasta
- 22h20 – Luziel
- 22h40 – Jaldo Sem Retoque
- 23h – Ederlan Lima
- 23h20 – O Poeta
- 23h40 – Bloco Pipoca da Cidadania e do Trabalho Decente