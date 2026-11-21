O futuro do Carnaval de 2027 ainda depende de definições sobre o repasse de recursos às escolas de samba do Amapá. O governo estadual informou que a liberação da verba será discutida durante a transição de gestão, prevista para janeiro, enquanto avalia a disponibilidade financeira para os próximos meses.

A decisão de adiar os pagamentos, inicialmente previstos para este ano, gerou questionamentos das agremiações e manifestações de foliões.

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Em entrevista ao g1, a diretora-presidente da Fundação Marabaixo, Josilana Santos, afirmou que a medida busca preservar o orçamento estadual e garantir recursos para a próxima administração. Segundo ela, a pauta do Carnaval estará entre os assuntos discutidos com a equipe responsável pela transição.



"Gerir requer decisões e medidas que são necessárias e fundamentais. Não é uma desconstrução nem uma descontinuidade do processo de desenvolvimento cultural. Não estamos abandonando a cultura, mas este é um momento de recalcular a rota para vermos o orçamento e o que temos disponível [...] O diálogo segue, pois o governador Clécio continua no cargo até janeiro, e teremos uma transição em que a pauta do carnaval estará na mesa de conversa", afirmou.

Escolas de samba questionam adiamento dos repasses

A decisão do governo provocou reação da Liga das Escolas de Samba do Amapá (Liesap) e dos presidentes das agremiações. Em nota assinada no dia 11 de novembro, a entidade manifestou preocupação com a mudança no cronograma de pagamento.

O documento destaca que um ofício havia sido assinado pelo governo e publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), assegurando que os recursos seriam repassados às escolas de samba.

Apesar das cobranças, Josilana afirma que o compromisso com a realização da festa permanece. Segundo a diretora-presidente, o projeto está previsto no orçamento de 2027, embora o pagamento não seja realizado no período inicialmente esperado.

"O projeto não deixa de existir. Por meio da Setur, ele garante o planejamento para o carnaval e está no orçamento de 2027. O que mudou foi o repasse que seria feito agora, e, com todo respeito às escolas que estavam aguardando, o recurso foi direcionado para um planejamento estratégico e prioritário", disse.

Governo cita Lei de Responsabilidade Fiscal

O adiamento dos repasses foi anunciado na segunda-feira, 16, em comunicado da Secretaria de Estado do Turismo (Setur). Na mesma ocasião, o Executivo informou que também não realizará a festa de réveillon na virada de 2026 para 2027.

De acordo com o governo, a decisão segue a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que impede gestores em fim de mandato de assumir despesas sem disponibilidade de caixa para pagamento dentro do mesmo ano. A justificativa é preservar o equilíbrio financeiro e evitar comprometer a administração que assumirá em janeiro.

O Estado também informou que os recursos disponíveis no fim do ano serão direcionados à saúde e a outros serviços básicos. Segundo Josilana, a decisão considera as responsabilidades da atual gestão antes da mudança de governo.

"É fim de mandato e nós temos responsabilidades. Precisamos entregar uma gestão com fôlego para que os trabalhos continuem, priorizando áreas estruturantes como saúde e educação", afirmou.

Protesto foi realizado em frente à sede do governo

A decisão de adiar o pagamento também motivou uma manifestação de foliões durante a semana. O protesto aconteceu em frente ao Palácio do Setentrião, sede do governo estadual, e teve como pauta a liberação dos recursos destinados às escolas de samba.

Apesar da mudança no cronograma financeiro, o governo afirma que o Carnaval de 2027 não foi cancelado. A verba destinada à festa já foi incluída no Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), encaminhado à Assembleia Legislativa do Amapá (Alap).

Escolas vencedoras do Carnaval de 2026

Na última edição da festa, a Boêmios do Laguinho conquistou o título do Grupo Especial, com 180,8 pontos. No Grupo de Acesso, a campeã foi a Império da Zona Norte, que alcançou 180 pontos.

A definição sobre o repasse às agremiações para o próximo desfile permanece entre os assuntos previstos para a transição de governo. Até lá, as escolas aguardam uma posição sobre o calendário de liberação dos recursos.