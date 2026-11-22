FOLIA
Com pipoca lotada, Igor Kannário arrasta multidão na Micareta de Feira
Cantor levou o pagodão baiano ao Circuito Maneca Ferreira no último sábado, 21
Igor Kannário reuniu uma multidão no terceiro dia da Micareta de Feira 2026, neste sábado, 21, em Feira de Santana. Ao som de sucessos do pagodão baiano, o cantor percorreu o Circuito Maneca Ferreira, na Avenida Presidente Dutra, acompanhado por uma pipoca lotada de foliões.
A apresentação foi marcada pela interação com o público e pela participação dos fãs ao longo do percurso. Entre as músicas do repertório esteve 'Bota pra Virar', um dos sucessos do artista, que movimentou os foliões durante o desfile.
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Governo da Bahia apoia programação da Micareta de Feira
O show de Igor Kannário integrou a programação gratuita da festa, que também recebeu atrações como O Kannalha, Thiago Aquino e Parangolé. O evento conta com apoio do Governo da Bahia, que investiu na contratação de artistas e na estrutura dos circuitos.
Entre as ações de incentivo está o repasse de R$ 620 mil para 14 agremiações culturais, por meio do Edital Ouro Negro, iniciativa voltada ao fortalecimento das manifestações culturais.
O apoio também contempla artistas locais e o reforço da segurança pública. Mais de 10 mil profissionais foram mobilizados para atuar nos circuitos durante a programação da micareta, considerada a maior do país.
Confira os horários das atrações neste domingo (22)
A programação começa às 14h30, com Asa Filho e o Reisado de São Vicente. Confira a ordem completa dos desfiles e apresentações:
Horário Atração
- 14h30: Asa Filho e o Reisado de São Vicente
- 15h: Tambores Urbanos
- 15h20: Bloco Traçajá
- 15h40: Bloco Os Nagôs
- 16h: Quixabeira da Matinha
- 16h20: Unidos pelo Samba
- 16h40: Bloco dos Blogueiros
- 17h: Léo Santana
- 17h40: Jai Peri
- 18h: Pagodart
- 18h20: Galeguinho SPA
- 18h40: La Fúria
- 19h: Alinne Rosa
- 19h20: O Kanalha
- 19h40: João Nagô – Bloco Euterpe
- 20h: Pablo
- 20h40: Quintal da Tia Carla
- 21h: Olodum
- 21h20: Banda Petty
- 21h40: Outros Baianos
- 22h: Seresta do Rasta
- 22h20: Luziel
- 22h40: Jaldo Sem Retoque
- 23h: Ederlan Lima
- 23h20: O Poeta
- 23h40: Bloco Pipoca da Cidadania e do Trabalho Decente