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Igor Kannário reuniu uma multidão no terceiro dia da Micareta de Feira 2026, neste sábado, 21, em Feira de Santana. Ao som de sucessos do pagodão baiano, o cantor percorreu o Circuito Maneca Ferreira, na Avenida Presidente Dutra, acompanhado por uma pipoca lotada de foliões.

A apresentação foi marcada pela interação com o público e pela participação dos fãs ao longo do percurso. Entre as músicas do repertório esteve 'Bota pra Virar', um dos sucessos do artista, que movimentou os foliões durante o desfile.

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Governo da Bahia apoia programação da Micareta de Feira

O show de Igor Kannário integrou a programação gratuita da festa, que também recebeu atrações como O Kannalha, Thiago Aquino e Parangolé. O evento conta com apoio do Governo da Bahia, que investiu na contratação de artistas e na estrutura dos circuitos.

Entre as ações de incentivo está o repasse de R$ 620 mil para 14 agremiações culturais, por meio do Edital Ouro Negro, iniciativa voltada ao fortalecimento das manifestações culturais.

Apresentação integrou a programação gratuita apoiada pelo Governo da Bahia - Foto: Divulgação

O apoio também contempla artistas locais e o reforço da segurança pública. Mais de 10 mil profissionais foram mobilizados para atuar nos circuitos durante a programação da micareta, considerada a maior do país.

Confira os horários das atrações neste domingo (22)

A programação começa às 14h30, com Asa Filho e o Reisado de São Vicente. Confira a ordem completa dos desfiles e apresentações:

Horário Atração