VAI VOLTAR?
Na Micareta de Feira, Xanddy fala sobre possível retorno do Harmonia
Durante passagem pela Micareta de Feira 2026, cantor não descartou a volta do grupo
O possível retorno do Harmonia do Samba aos palcos voltou a ser assunto após uma declaração de Xanddy Harmonia durante a Micareta de Feira, em Feira de Santana. Em entrevista ao MASSA!, o cantor não descartou a retomada do grupo, mas deixou claro que ainda não existe previsão para o projeto.
“Eu não posso dizer que não, porque existe essa possibilidade, mas isso precisa ser estudado com calma. Por hora, ainda não tem nenhuma previsão”, explicou Xanddy.
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O artista também adiantou que, caso a banda volte a se apresentar, a proposta não seria repetir a formação que marcou a trajetória do grupo. Segundo ele, outro cantor deverá assumir os vocais e iniciar uma nova fase do projeto.
Xanddy revela como seria a volta do Harmonia do Samba
Apesar de demonstrar entusiasmo com a possibilidade de reencontrar o público por meio do grupo, Xanddy indicou que não pretende reassumir o posto de vocalista em uma eventual retomada.
“Eu vou ficar feliz se acontecer, obviamente. Aí vai ser com outro cantor, vai iniciar uma nova história”, completou.
A declaração foi feita durante a passagem do artista pela Micareta de Feira, onde se apresentou em cima de um trio elétrico. O comentário reacendeu a expectativa dos fãs que acompanham a história do Harmonia do Samba e aguardam novidades sobre o futuro da banda.
Por que Xanddy saiu do Harmonia do Samba?
Xanddy anunciou sua saída do Harmonia do Samba em setembro de 2022, quando também comunicou o início de sua carreira solo. A partir de 1º de outubro daquele ano, passou a se apresentar como Xanddy Harmonia.
Segundo informações divulgadas pelo portal Metrópoles, o encerramento das atividades do grupo foi motivado por divergências administrativas e societárias entre o cantor e Roque Cézar, ex-baterista e fundador da banda.
Os impasses envolvendo a gestão da empresa responsável pelo projeto chegaram à Justiça e inviabilizaram a continuidade do trabalho com a marca original.
Com a mudança, Xanddy adotou o nome artístico atual e deu sequência à carreira solo. Na transição, levou praticamente toda a banda original e a equipe técnica para uma nova estrutura empresarial.
Agora, a possibilidade de retorno do Harmonia do Samba permanece em aberto, mas, pelas declarações do cantor, dependerá de negociações e de uma nova configuração do grupo.