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A cantora Miley Cyrus, conhecida por interpretar a eterna Hannah Montana, se casou com o músico Maxx Morando. A artista compartilhou registros da cerimônia nas redes sociais neste domingo, 22. O casamento foi realizado no sábado, 21, em Palm Springs, na Califórnia (EUA), e reuniu familiares e amigos próximos.

Para a ocasião, a cantora apostou em um vestido de mangas compridas e cauda longa, além de cabelos presos em um coque e maquiagem delicada.

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"M + M 11.21.26", escreveu Miley na legenda da publicação, fazendo referência às iniciais do casal e à data do casamento.

Entre os convidados estavam familiares da cantora, como Tish Cyrus, mãe de Miley; Billy Ray Cyrus, seu pai; e Noah Cyrus, sua irmã. A atriz Elizabeth Hurley, que namora Billy Ray, também compareceu acompanhada do filho, Damian Hurley. As informações são da revista People.

Além disso, os preparativos para a celebração já movimentavam o casal na sexta-feira, 20. Miley e Maxx foram fotografados a caminho do ensaio da cerimônia. Para o compromisso, a cantora escolheu calça jeans e jaqueta preta, enquanto o músico apareceu de terno. De acordo com o TMZ, após o encontro, a equipe da artista deixou o local por volta das 18h e seguiu para um restaurante, onde foi organizado um jantar.

Juntos desde novembro de 2021, o casal costuma manter a vida pessoal longe dos holofotes. Antes do relacionamento com o músico, a ex-estrela da Disney foi casada com Liam Hemsworth. A união aconteceu entre 2018 e 2019, e o divórcio foi oficializado no ano seguinte.

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