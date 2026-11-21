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Rodrigo Faro causou um burburinho nas redes sociais neste fim de semana. O apresentador, recém contratado da TV Globo, revelou que estava usando esperma para cuidar da pele do rosto.

“Eu estava pensando aqui: como é que eles tiram o esperma do salmão? Como é que é? O salmão vai namorar, eles arrancam o esperma?”, brincou o comunicador, tentando desvendar a origem do principal ativo do produto.

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O famoso também afirmou que o cosmético possui um cheiro diferente do habitual, mas entrega a hidratação prometida. “É um cheiro diferente, mas vamos lá. Tem que passar na cara toda aqui. Melhora a hidratação. Esperma de salmão, recomendo pra vocês. Ó, carinha de bebê!”, disparou.

Para que serve o esperma de salmão?

Embora leve o nome de esperma, a substância usada nos cosméticos populares não é o semen direto do animal, mas fragmentos de DNA extraídos e purificados, chamado de PDRN, sigla para polidesoxirribonucleotídeo.

O composto serve para para melhorar a hidratação, a textura e a aparência geral da pele. No entanto, ele também tem efeito medicinal, sendo usado na cicatrização de feridas em alguns pacientes.