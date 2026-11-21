PODE ISSO?
Apresentador da Globo surpreende ao usar esperma de salmão no rosto
Famoso contou detalhes do uso do produto
Rodrigo Faro causou um burburinho nas redes sociais neste fim de semana. O apresentador, recém contratado da TV Globo, revelou que estava usando esperma para cuidar da pele do rosto.
“Eu estava pensando aqui: como é que eles tiram o esperma do salmão? Como é que é? O salmão vai namorar, eles arrancam o esperma?”, brincou o comunicador, tentando desvendar a origem do principal ativo do produto.
O famoso também afirmou que o cosmético possui um cheiro diferente do habitual, mas entrega a hidratação prometida. “É um cheiro diferente, mas vamos lá. Tem que passar na cara toda aqui. Melhora a hidratação. Esperma de salmão, recomendo pra vocês. Ó, carinha de bebê!”, disparou.
Para que serve o esperma de salmão?
Embora leve o nome de esperma, a substância usada nos cosméticos populares não é o semen direto do animal, mas fragmentos de DNA extraídos e purificados, chamado de PDRN, sigla para polidesoxirribonucleotídeo.
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O composto serve para para melhorar a hidratação, a textura e a aparência geral da pele. No entanto, ele também tem efeito medicinal, sendo usado na cicatrização de feridas em alguns pacientes.