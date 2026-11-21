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O cantor Bruno Mars anunciou, por meio das redes sociais, nesta quinta-feira, 19, a morte do pai, Peter Hernandez. Em uma publicação emocionante, compartilhou uma sequência de fotos ao lado dele e relembrou a relação entre os dois.

“Na semana passada, tive a chance de abraçar meu pai pela última vez. Quem já me viu falar sobre ele sabe que sempre digo que foi o homem que me ensinou tudo o que sei, especialmente quando o assunto é música”, escreveu.

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O músico também destacou a importância de Peter na criação dos seis filhos. “Ele criou minhas quatro lindas irmãs, meu irmão e a mim. Aos meus olhos, ele foi o melhor pai do mundo, e sentirei sua falta todos os dias, até que nos encontremos novamente. Eu te amo, pai. Dê um beijo na mamãe por mim aí em cima”, completou.

O último abraço mencionado também aparece no carrossel de fotos. As demais imagens mostram momentos antigos ao lado de Peter, incluindo um registro raro dos dois juntos. A mãe do artista, Bernadette San Pedro Bayot, morreu em 2013, aos 55 anos.

A homenagem recebeu mensagens de apoio de fãs e músicos. O cantor Lenny Kravitz comentou: “Deus abençoe você e sua família. Seu pai era autêntico! Que privilégio ter estado perto dele. Que descanse em paz celestial”. O perfil do Grammy Latino também se manifestou: "Sentimos muito por sua perda”.