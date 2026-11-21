Neusa Borges recebeu alta hospitalar após duas semanas. A atriz da Globo, de 84 anos, estava internada no Hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro, tratando um diagnóstico de pneumonia bacteriana.

A liberação foi anunciada por ela, através de um post em seu perfil do Instagram. “Depois de duas semanas internada, hoje tenho a alegria de compartilhar com vocês uma notícia muito especial: recebi alta hospitalar, Graças a Deus!”, escreveu.

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Internada desde o dia 9 de novembro, ela agradeceu o carinho dos fãs, médicos e amigos neste período. “Quero agradecer, de coração, a todos os familiares e amigos que estiveram ao meu lado, me visitando e oferecendo carinho, apoio e força durante esse período no hospital”, afirmou.

“Aos meus fãs e a todos que enviaram orações, mensagens de carinho e boas vibrações, minha eterna gratidão. Recebi cada gesto de amor e tenho certeza de que toda essa energia positiva fez a diferença nessa caminhada”, completou.

Curtir a vida

De volta a Salvador, Bahia, onde mora há mais de 12 anos, a famosa confessou que está animada para curtir a vida após passar por esse susto. Ela afirmou que em breve beberá sua cervejinha durante os passeios pela cidade.

“Agora é hora de seguir em frente, recuperar as energias e, se Deus quiser, voltar a viver a vida com toda a alegria que ela merece! E, claro, em breve quero estar pronta para brindar a vida com aquela minha cervejinha bem gelada!”, concluiu.