Carlinhos Brown publicou uma foto ao lado de Denny Denan e Buja Ferreira, vocalistas da Timbalada, em meio aos rumores de um possível desentendimento entre os artistas.

Na publicação, o criador da banda compartilhou um registro dos três juntos e escreveu: “Seguimos voando juntos!”. A postagem acontece após a repercussão de relatos sobre a dinâmica dos cantores no palco e questionamentos sobre a relação entre eles.

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O assunto ganhou força nas redes sociais depois de uma apresentação da Timbalada no Pré-Caju, em Aracaju, no dia 13 de novembro. Em publicação, o professor, produtor, compositor e jornalista Raulino Júnior chamou atenção para a ausência de interação entre Denny e Buja durante o espetáculo.



Os comentários voltaram a circular após a abertura da temporada de ensaios de verão do grupo, realizada no último domingo, 15, em Salvador.

Foto de Brown repercute em meio a rumores sobre a Timbalada

A mensagem publicada por Carlinhos Brown reúne os dois vocalistas em um momento no qual a relação entre eles tem sido assunto entre fãs da banda. Apesar das especulações, a Timbalada continua oficialmente com Denny e Buja à frente dos vocais.

Os rumores ganharam espaço após internautas observarem mudanças na dinâmica das apresentações. Entre os pontos comentados estão a divisão do tempo de palco, a ausência de duetos e a pouca interação entre os cantores durante os shows.

Relato de professor sobre show no Pré-Caju chamou atenção

Na apresentação do Pré-Caju, realizada na sexta-feira, 13 de novembro, Denny teria iniciado o show sozinho e cantado cinco músicas antes da entrada de Buja. Segundo o relato de Raulino Júnior, a troca aconteceu sem cumprimento ou interação entre os vocalistas.

Ainda de acordo com a publicação, o formato se repetiu durante o espetáculo: quando um dos cantores assumia o palco, o outro deixava o espaço. Buja teria interpretado três músicas antes do retorno de Denny.

Os dois só teriam dividido o palco novamente na última canção, 'Toneladas de Desejo'. Mesmo nesse momento, Raulino destacou a pouca interação entre os artistas.



Abertura dos ensaios aumentou questionamentos dos fãs

A discussão ganhou novos desdobramentos no último domingo, 15, durante o primeiro ensaio de verão da Timbalada no Candyall Guetho Square, em Salvador. Com ingressos esgotados, o evento contou com Denny, Buja, Carlinhos Brown e Filipe Escandurras.

Na ocasião, também surgiram comentários sobre a distribuição do repertório e a ausência de duetos tradicionais. Uma das questões levantadas envolveu 'Margarida Perfumada', música que vinha sendo trabalhada por Buja e que, segundo a publicação de Raulino, teria passado para Denny na abertura da temporada.

A situação chamou atenção porque, horas antes do ensaio, Buja havia apresentado um figurino criado em homenagem à canção. A roupa tinha margaridas de crochê e pequenos elementos perfumados e fazia parte de um projeto do cantor voltado à recuperação de músicas antigas da Timbalada escolhidas pelos fãs.

Outra faixa mencionada nas discussões foi 'Se Não For Timbalada, Então Esqueça', aposta do grupo para o Carnaval de 2027. Apesar dos questionamentos, a música foi apresentada durante o espetáculo de abertura da temporada.

Denny e Buja já negaram rumores de desentendimento

As especulações sobre a relação dos vocalistas não são recentes. Em janeiro de 2025, a gravação de um audiovisual da Timbalada chamou atenção porque os cantores apareceram em momentos separados da apresentação.

Na mesma época, os artistas também teriam utilizado camarins diferentes durante um ensaio no Candeal. Denny teria ficado em um espaço exclusivo, enquanto Buja permaneceu em outro ambiente com convidados.

Dias depois, os dois negaram publicamente qualquer briga. Denny classificou os comentários como “falácias” e “discórdia” e afirmou que considerava Buja como um irmão. O outro vocalista também evitou alimentar as especulações.

Em agosto de 2026, novos rumores ganharam repercussão após informações de bastidores apontarem que Denny teria condicionado a renovação de seu contrato à saída de Buja da banda. A informação, no entanto, não foi confirmada oficialmente pelos cantores ou pela Timbalada. Naquele período, também chamou atenção o fato de os dois terem deixado de se seguir no Instagram.

Como Denny voltou à Timbalada?

A formação atual começou a tomar forma após a saída de Denny, em 2017, quando o cantor decidiu investir na carreira solo. Na ocasião, Carlinhos Brown apresentou Buja Ferreira, Paula Sanffer e Rafa Chagas como novos vocalistas do grupo.

Buja permaneceu na banda enquanto Denny seguiu carreira solo por aproximadamente cinco anos. Em 2021, o cantor retornou à Timbalada, em uma nova configuração empresarial envolvendo a Candyall e a Salvador Produções.

Com a mudança, Paula e Rafa deixaram os vocais, enquanto Buja permaneceu no projeto e passou a dividir oficialmente o comando da banda com Denny. Posteriormente, Denny revelou que as negociações para seu retorno duraram cerca de nove meses e que Carlinhos Brown insistiu para que ele voltasse ao grupo.

Criada em 1991, a Timbalada chega aos 35 anos mantendo os dois artistas na formação oficial. Até o momento, não houve anúncio de mudanças na dupla de vocalistas.